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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يشارك مع الرئيس الإندونيسي بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أمنية رشاد الجلوي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والتي تُعد الفعالية الرئيسية للمنتدى، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والقادة الأجانب.  

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة إلى جانب بوتين، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء المنغولي نيام-أوسورين أوتشرال، والنائب الأول لرئيس ميانمار نيو ساو، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، حيث يتناول المشاركون قضايا التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية والدولية.  

وتستضيف مدينة فلاديفوستوك فعاليات  منتدى الشرق الاقتصادي الحادي عشر خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر، تحت شعار  «الشرق الأقصى: التنمية لصالح الناس» ، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية في الشرق الأقصى الروسي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع التعاون الدولي، ولا سيما مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.  

ويضم برنامج المنتدى أكثر من 70 فعالية اقتصادية، تتناول خمسة محاور رئيسية، من بينها جذب الاستثمارات الخاصة، والتعاون الدولي، والتكنولوجيا، واللوجستيات والبنية التحتية، إلى جانب قضايا الإسكان والتنمية الحضرية وتوفير فرص العمل .

وتُعد الجلسة العامة الحدث الأبرز في المنتدى، فيما من المقرر أن يعقد بوتين أيضًا عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة، في إطار بحث آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي مع الشركاء. 

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي مدينة فلاديفوستوك الروسية الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو رئيس الوزراء المنغولي نيام أوسورين أوتشرال قضايا التعاون الاقتصادي

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