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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وزوجته
محمد صلاح وزوجته
محمد بدران

كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن نبأ سعيد يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعدما أعلن أن اللاعب رُزق بمولود ذكر جديد.

ويأتي خبر ميلاد مولود محمد صلاح في الوقت الذي يعيش فيه النجم المصري مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وكان محمد صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى طرابزون سبور، قبل أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة، وسط احتفاء كبير من جماهير النادي التركي باللاعب المصري، الذي يحظى بشعبية عالمية واسعة.

رئيس طرابزون سبور يكشف الخبر

وجاء الكشف عن نبأ المولود الجديد على لسان أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، خلال تصريحات صحفية، ليحظى الخبر باهتمام واسع، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح داخل مصر وخارجها.

ويُعد محمد صلاح من أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية، وسبق له أن خاض تجارب احترافية في عدة أندية أوروبية، قبل أن يصبح أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية.

ويأتي المولود الجديد لينضم إلى أسرة محمد صلاح، الذي لديه ابنتان، مكة وكيان، من زوجته ماجي، التي تزوجها عام 2013.

ويواصل صلاح في الوقت نفسه استعداداته مع فريقه الجديد طرابزون سبور، بعدما أصبحت صفقة انتقاله إلى النادي التركي واحدة من أبرز الأحداث الكروية التي شهدها سوق الانتقالات، نظرًا لقيمة اللاعب ومكانته الكبيرة على المستويين المصري والعالمي.

محمد صلاح مولود جديد طرابزون سبور كيان ومكة

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