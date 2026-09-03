طلب 35 مليون جنيه.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقد محمد هاني

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي مستمر في مفاوضاته لتمديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، موضحًا أن المفاوضات اقتربت من الحسم خلال الساعات المقبلة.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: كان المفترض أن يعقد هاني جلسة مع عصام سراج مدير التعاقدات، لكنها لم تحدث، وتم تأخير مران الأهلي في ظل التكدس المروري اليوم، وبناءً عليه لم يكن هناك فرصة لعقد الجلسة قبل المران .

وأضاف: تم إرجاء جلسة عصام سراج مع هاني، ليتم عقدها بعد لقاء سموحة، وربما قد يتم حسم الأمر بين لحظة وآخرى كما حدث مع مروان عطية ولاعبين آخرين في وقت سابق.

وزاد: هاني في بداية المفاوضات طلب 45 مليون سنويًا وخفض مطالبه إلى 40 مليون بدون ربطها بالبونص أو الحوافز

وتابع: أخر المستجدات، أن محمد هاني طلب الحصول على 35 مليون جنيه بعيدًا أيضًا عن البونص، بحيث يحصل على المبلغ كاملا بعيدًا عن فكرة ربط عقده بأي إضافات آخرى.

وأشار: الأهلي أصر على عرضه الذي قدمه 25 مليون جنيه سنويا بالإضافة لعشرة ملايين بونص.

وأضاف: وفي النهاية، محمد هاني سوف يوافق على عرض الأهلي وسيجدد عقده قريبًا جدًا.

وأتم: هاني كان يريد التقدير المالي، خاصة أنه لم يكن يحصل على مقابل مالي كبير على مدار فترات مختلفة.. وبناءً عليه فأن الأهلي يستهدف تقدير اللاعب ووضعه فئة أولى ومن أصحاب أعلى العقود في النادي.