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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ابنة عمي تسرقنا فماذا نفعل؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "نحن نعيش في بيت عائلة، ونعرف أن ابنة عمي تأخذ أشياء ليست لها، لكننا نخفي الأمر عن والديها، فهل علينا ذنب؟".

ابنة عمي تسرقنا فماذا نفعل؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي السكوت عنها، مؤكدًا أن الأمر قد يكون له أبعاد نفسية أو سلوكية تحتاج إلى علاج وليس إلى فضح أو عقاب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بالنصح المباشر والستر، ومحاولة تقويم السلوك بطريقة هادئة تحفظ كرامة الفتاة وتساعدها على التوقف عن هذا الفعل، خاصة إذا كانت هذه السلوكيات متكررة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا لم تستجب الفتاة للنصح واستمر الأمر، فهنا يجب إبلاغ الأسرة للتدخل ومعالجة المشكلة، ليس بهدف الإيذاء أو التشهير، وإنما بهدف العلاج والإصلاح وتقويم السلوك.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الهدف الشرعي من مثل هذه التصرفات هو الإصلاح لا الفضيحة، وأن ستر الخطأ أولى ما دام هناك أمل في التغيير، مع ضرورة اللجوء للأسرة عند استمرار المشكلة لضمان عدم تفاقمها مستقبلًا.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى ابنة عمي تسرقنا فماذا نفعل

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