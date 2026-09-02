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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشان تخلفي.. اليك علاج قصور المبيض

المبيض
المبيض
اسماء محمد

قصور المبيض من اكثر المشكلات التي تهدد حلم الأمومة لدى النساء لذا من المهم معرفة كيفية علاجه.

ووفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine علاج قصور المبيض المبكر بطرق مختلفة وقد يتم العلاج على يد طبيب نسائي متخصص في الغدد الصماء التناسلية. 

معظم النساء المصابات بقصور المبيض المبكر يحتجن إلى العلاج الهرموني بالإستروجين وهذا يساعد على تقليل فقدان العظام والأعراض الأخرى لانخفاض مستوى الإستروجين، مثل جفاف المهبل.

يُعطى البروجسترون أيضاً للنساء اللواتي لم يخضعن لعملية استئصال الرحم ويتناولن الإستروجين ومن المرجح أن ينصحكِ طبيب أمراض النساء بتناول الإستروجين والبروجسترون حتى بلوغ سن انقطاع الطمث الطبيعي (حوالي سن الخمسين).

يساعد علاج المشكلة الصحية الكامنة في علاج قصور المبيض الأولي. على سبيل المثال، قد يؤدي علاج أمراض الغدة الدرقية أو اضطرابات الأكل إلى تخفيف أعراض قصور المبيض الأولي.

معدلات الحمل لدى النساء المصابات بقصور المبيض المبكر منخفضة وإذا كنتِ مصابة بقصور المبيض المبكر وترغبين في الحمل، فقد ينصحكِ طبيبكِ بما يلي:

أدوية لتحفيز إطلاق البويضات، مثل الكلوميفين.

استخدام بويضة متبرعة بدلاً من بويضتك الخاصة.

 العلاج قد يزيد 

بالإستروجين من فرص الحما حيث أن عدد قليل من النساء المصابات بقصور المبيض المبكر قادرات على الحمل بشكل طبيعي.

 تحدثي مع طبيبكِ العام أو طبيبة النساء والتوليد حول وسائل منع الحمل إذا كنتِ ترغبين في تجنب الحمل

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