مفاجأة سارة لجماهير الأهلي.. إمام عاشور وأشرف داري جاهزان لمواجهة سموحة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات موقف الثنائي إمام عاشور وأشرف داري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة سموحة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر في الأهلي: إمام عاشور وأشرف داري جاهزان بدنيًا لمواجهة سموحة.. والحسين عموتة يحسم مصير تواجد الثنائي في قائمة اللقاء بعد مران اليوم».

ويأتي الكشف عن تلك المعلومات؛ بعدما استعاد إمام عاشور جاهزيته البدنية، حيث شارك مؤخرًا في مباراة الأهلي الودية أمام دلفي، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة سموحة، بينما أصبح أشرف داري جاهزًا بدنيًا للمشاركة مع الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، موقف الثنائي من الانضمام إلى قائمة مباراة سموحة عقب خوض مران الفريق اليوم، في ظل رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر الأكثر جاهزية للمواجهة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، في الثامنة من مساء غدٍ الخميس 3 سبتمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة؛ بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالمسابقة، حيث يسعى الفريق لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، في الوقت الذي يأمل فيه الجهاز الفني بقيادة عموتة الاستفادة من عودة العناصر الجاهزة بدنيًا.

ويترقب جمهور الأهلي قرار عموتة بشأن إمام عاشور وأشرف داري، خاصة أن عودة الثنائي إلى قائمة الفريق قد تمنح الجهاز الفني خيارات إضافية خلال مواجهة سموحة المرتقبة.