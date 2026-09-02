الأندية الكبيرة مبتجاملش.. ميدو عن مشاركة حمزة عبد الكريم: لو استمر في الأهلي لم يكن ليشارك مع الفريق

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأندية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة، لا تعرف المجاملة في منح الفرص للاعبين، مشيرًا إلى أن مشاركة حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول للنادي الكتالوني تؤكد أهمية منح المواهب الشابة فرصتها.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، المذاع على قناة النهار، إن حمزة عبدالكريم لو استمر في الأهلي، لم يكن ليشارك مع الفريق، وربما كان سيتم إعارته إلى نادٍ آخر، مؤكدًا أن اللاعبين الصغار والصاعدين يتعرضون للظلم بسبب عدم منحهم الفرصة التي يستحقونها.

وأضاف: «إحنا مش بنخترع العجلة»، مشددًا على ضرورة وضع نظام يسمح بمشاركة الناشئين والشباب مع الفرق الأولى بشكل منتظم.

وأشار ميدو إلى أن المواهب موجودة في مصر، لكن الأندية «مسلمين نفسنا لحيتان الانتقالات»، مؤكدًا ضرورة تغيير طريقة التعامل مع اللاعبين الشباب.

ووجه ميدو نصيحة إلى شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلًا: «يجب قتل القطاع الاستثماري في الأندية».