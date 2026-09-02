خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد

دخل ملف تجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة من المفاوضات في ظل تمسك الطرفين بإتمام الاتفاق واستمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء مع وجود خلافات في بعض التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

وعلى الرغم من أن المفاوضات بين الأهلي ومحمد هاني لم تصل إلى طريق مسدود فإن نقطة الخلاف الرئيسية في الوقت الحالي لا تتعلق بقيمة الراتب السنوي فقط وإنما بطريقة احتساب الحوافز والمكافآت المرتبطة بمشاركة اللاعب وتتويج الفريق بالبطولات.

25 مليون جنيه سنويا.. عرض الأهلي لمحمد هاني

وقدم الأهلي عرضا لمحمد هاني يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه سنويا إلى جانب حوافز تصل إلى 10 ملايين جنيه وفقا لما يرتبط بتحقيق البطولات خلال مدة العقد الجديد.

وترى إدارة الأهلي أن العرض المالي المطروح يتناسب مع سياسة النادي الحالية في ملف تجديد عقود اللاعبين خاصة في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على هيكل مالي موحد داخل غرفة ملابس الفريق وعدم منح أي لاعب امتيازات استثنائية قد تؤثر على باقي الملفات.

لكن محمد هاني لديه تحفظ على آلية الحصول على الجزء الخاص بالحوافز وهو ما أدى إلى استمرار المفاوضات وعدم حسم الملف بشكل نهائي حتى الآن.

نسبة المشاركة تشعل الخلاف

وتتمثل نقطة الخلاف الأبرز بين الطرفين في ارتباط جزء من قيمة الحوافز بنسبة مشاركة اللاعب في المباريات ووفقا للتصور المطروح في العقد الجديد فإن حصول اللاعب على كامل قيمة الحوافز يرتبط بتحقيق نسبة مشاركة محددة وبالتالي فإن عدم الوصول إلى هذه النسبة قد يؤدي إلى خصم جزء من قيمة البونص.

ويرى محمد هاني أن ربط الحوافز بنسبة المشاركة قد يضعه أمام احتمالية عدم الحصول على كامل قيمة المكافآت خاصة أن المشاركة في المباريات لا ترتبط دائما بمستوى اللاعب فقط وإنما قد تتأثر بالقرارات الفنية والإصابات والإيقافات وظروف المباريات.

ومن هنا جاء طلب اللاعب بأن تكون قيمة الحوافز منفصلة عن نسبة المشاركة بما يضمن حصوله على مستحقاته كاملة حال تحقيق الفريق للأهداف والبطولات المتفق عليها.

محمد هاني يطلب تقديرا أكبر

ولا يرتبط موقف محمد هاني فقط بالرغبة في زيادة المقابل المالي وإنما يسعى اللاعب إلى الحصول على تقدير أكبر لدوره داخل الفريق خصوصا في ظل السنوات الطويلة التي قضاها مع الأهلي وتحوله إلى أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال المواسم الماضية.

ويستند اللاعب كذلك إلى خبرته الكبيرة مع الأهلي وعدد مشاركاته مع الفريق إلى جانب ارتباطه بالقلعة الحمراء منذ سنوات وهو ما يجعله يرى أن وضعه داخل الفريق يجب أن ينعكس على تفاصيل عقده الجديد وفي مقدمتها طريقة احتساب الحوافز.

في المقابل تتمسك إدارة الأهلي بأن تكون العقود الجديدة خاضعة لنظام واضح وموحد بحيث لا تختلف شروط الحصول على الحوافز بصورة كبيرة من لاعب إلى آخر.

سياسة الأهلي تحسم موقف الإدارة

وتتعامل إدارة الأهلي مع ملف محمد هاني من منظور أوسع يتعلق بسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين إذ تسعى الإدارة إلى الحفاظ على حالة من التوازن داخل الفريق وعدم فتح الباب أمام استثناءات قد تؤدي إلى مطالب مماثلة من لاعبين آخرين.

وترى الإدارة أن ربط جزء من الحوافز بنسبة المشاركة يضمن وجود معيار واضح للحصول على المكافآت كما يمنح اللاعب حافزا إضافيا للمشاركة والحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

ولهذا السبب لم توافق الإدارة حتى الآن على طلب محمد هاني بإلغاء شرط نسبة المشاركة وتمسكت بالصيغة التي تعتمدها في عدد من العقود الجديدة.

البطولات في مقدمة الحوافز

وتتركز الحوافز المقترحة بشكل أساسي حول البطولات التي يحققها الأهلي وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري المصري باعتبارهما من أهم أهداف الفريق خلال الموسم.

وبالتالي فإن الجزء الأكبر من المكافآت يرتبط بالإنجاز الجماعي وتحقيق البطولات بينما تظل نسبة المشاركة أحد المعايير المحددة للحصول على القيمة الكاملة للبونص.

ويحاول الأهلي من خلال هذه السياسة تحقيق معادلة تجمع بين تقدير اللاعبين ماليا وربط المكافآت في الوقت نفسه بمساهمتهم الفعلية في مشوار الفريق خلال الموسم.

ملف التجديد لم يغلق

ورغم استمرار الخلاف حول تفاصيل الحوافز فإن ملف محمد هاني لم يغلق ولا توجد مؤشرات على وصول المفاوضات إلى مرحلة القطيعة بين الطرفين.

وتبدو الرغبة مشتركة بين الأهلي واللاعب في استمرار العلاقة خاصة أن محمد هاني يعد من العناصر التي يعتمد عليها الفريق كما أن النادي لا يرغب في خسارة أحد أبناء الفريق وأصحاب الخبرات الطويلة داخل غرفة الملابس.

وتتجه المفاوضات إلى استكمال النقاش حول التفاصيل المالية وآلية احتساب المكافآت أملا في الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين خلال الفترة المقبلة.