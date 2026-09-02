أستاذة علاقات الدولية: مصر والصين ترفضان أي عدوان مسلح على الدول

أكدت د. أماني سليمان، أستاذة العلاقات الدولية، إن البيان المشترك بين القاهرة وبكين عكس توافقًا واضحًا بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية، في ظل ثوابت مشتركة في السياسة الخارجية للبلدين، تقوم على التوازن والتمسك بالمبادئ الأخلاقية ورفض أي شكل من أشكال العدوان العسكري على الدول.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر والصين ترفضان الحرب على إيران، وفي الوقت نفسه تدينان بشدة أي اعتداء على دول الخليج العربي والأردن، مؤكدتين أن التفاوض والحوار يمثلان الحل الأمثل لإنهاء النزاعات، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي طالت دول المنطقة والعالم.

تمسك الصين بحل الدولتين

وتابعت أن البيان المشترك تضمن إدانة للتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له المدنيون من اعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى تمسك الصين بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.