التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلًا إرشاديًا مبسطًا لطلاب المرحلة الثالثة، يتضمن أهم القواعد والإجراءات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني.، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لطلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية للتوعية بالتنسيق الإلكتروني، من خلال نشر الأدلة الإرشادية المبسطة التي تستهدف الإجابة عن أبرز استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح خطوات وإجراءات التنسيق بصورة دقيقة وسهلة.

وأوضح أن الدليل الإرشادي يتضمن أهم المعلومات التي يحتاج إليها طلاب المرحلة الثالثة، بدايةً من طريقة التسجيل، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وعدد الرغبات المتاحة، وقواعد ترتيب الرغبات والتوزيع الجغرافي، وصولًا إلى كيفية التعرف على نتيجة الترشيح وطباعة بطاقة الترشيح النهائية.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب المرحلة الثالثة وأولياء الأمور ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتنسيق، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟

• لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث إن نظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

س2: كيف يتم التنسيق بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• يتم عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني»، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

س3: ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• الالتزام بكتابة الرغبات كاملة على موقع التنسيق، وعددها 75 رغبة.

س4: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

س5: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• الدخول برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

س6: ما مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية بمختلف وسائل الإعلام وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحدد مرحلة أخرى للشهادات العربية والأجنبية، ومرحلة لطلاب الشهادات الفنية.

س7: ما عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب لاختيارها على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

س8: ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1- إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

س9: هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

• يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

س10: هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له؟

• نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

س11: كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها؟

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد إعلان نتيجة المرحلة؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها.

• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

س12: هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُعب؟

• نعم، تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشُعب العلمية والأدبية، ويتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

س13: ما قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق؟

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية، ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب)، ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج)، كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ)، وهي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، ويسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

س14: هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟

• لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

س15: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س16: هل يحق للطالب إعادة الترشح مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

• لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

س17: هل يمكن للطالب اختيار كلية تحتاج إلى أداء اختبارات القدرات مسبقًا ولكن الطالب لم يؤدها؟ وهل توجد إعادة لهذه الاختبارات؟

• لا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التي يُشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات مسبقًا، كما أن اختبارات القدرات لن يتم إعادتها مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

س18: هل يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟

• لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، حيث إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية لمساعدة الطلاب على استكمال إجراءات التنسيق الإلكتروني بصورة صحيحة، وتوفير المعلومات الرسمية التي تساعدهم خلال مختلف مراحل التنسيق.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/