مدبولي يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية بعدد من المحافظات المختلفة، بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بحضور اللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددٍ من مسئولي الهيئة.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في قطاعات حيوية عدة، منها: الصحة، والتعليم، والإسكان، والطرق، والري وغيرها.

كما تابع رئيس الوزراء الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا موقف سداد تلك الجهات للمستحقات المختلفة؛ مؤكداً أن إنجاز هذه المشروعات سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها التنموي في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة بمختلف المحافظات.