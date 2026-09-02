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جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة عن الأوراق الرسمية المطلوبة للطلاب الجدد الراغبين في التقديم للكليات المختلفة للعام الجامعي 2026/ 2027 ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك بعد إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة.

وأكدت الجامعة أن التقديم سيبدأ عقب إعلان نتائج ترشيحات مكتب التنسيق، داعية الطلاب إلى تجهيز الأوراق التالية لتسريع عملية القيد:
•    أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.
•    أصل شهادة الميلاد المميكنة (كمبيوتر) + 3 صور.
•    6 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6 بخلفية بيضاء).
•    صورة من بطاقة الرقم القومي (للطلاب والطالبات).
•    نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مواليد 2005 وما قبلها.
•    استمارة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق.
•    إيصال سداد المصروفات الدراسية.
•    الكشف الطبي.

وأكدت الجامعة على أن الأوراق المطلوبة للتقديم يتم تجهيزها وتقديمها ورفعها عقب التسجيل وإجراء الكشف الطبي، واتاحة رابط الإلتحاق بالكليات وهذه الروابط سيتم الإعلان عنها على الصفحات التالية:
رابط موقع جامعة العاصمة :
https://www.capu.edu.eg/index.php/ar/
رابط صفحة الفيس بوك :
https://www.facebook.com/Capital.edu.eg1
يُذكر أن جامعة العاصمة تضم عددًا من الكليات المتميزة، من بينها كلية الفنون الجميلة، التطبيقية، الفنية، الموسيقية وكلية علوم الرياضية بنين وبنات، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كليات الطب والتمريض والعلوم والصيدلة والخدمة والآداب، التجارة، السياحة والفنادق، التربية، الهندسة بحلوان والمطرية، التكنولوجيا والتعليم، ومعهد الملكية الفكرية ومعهد التمريض، وكلية الدراسات العليا والبحوث البينية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعدد كبير من طلاب الثانوية العامة سنويًا.

جامعة العاصمة الأوراق الرسمية المطلوبة للطلاب الجدد نتائج تنسيق الثانوية العامة

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