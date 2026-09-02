قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرجنتيني «إنزو فيرنانديز» بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي: جاهز لمواصلة حصد البطولات
برلين تتهم موسكو بمحاولة استهداف مطار لايبزيج بالمسيرات وتغلق قنصلية روسية
غادة طلعت تكشف تفاصيل شخصية نوال في «لعبة جهنم»: ضحية وقعت في طريق مجرم سايكوباتي | حوار
مقر «خاتم الأنبياء»: أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي ستتحمّل «عواقب خطيرة»
مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات
مختار غباشي: زيارة الرئيس الصيني لمصر لها دلالة بالغة الأهمية في ظل واقع مُضطرب بالمنطقة
بدون شرط جزائي .. إعلامي يكشف كواليس تجديد مصطفى شوبير مع الأهلي
سعر الدولار في مصر مستهل الأربعاء 2 سبتمبر
زيارة شي جين بينج إلى القاهرة .. كيف توسّع الصين نفوذها في الشرق الأوسط؟
«موناكو» يُفاجئ تشيلسي ويلغي صفقة لامين كامارا رغم الاتفاق المكتوب
بيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتتهمها بتعطيل الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقر «خاتم الأنبياء»: أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي ستتحمّل «عواقب خطيرة»

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء
خاطر عبادة

حذّر مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني من أي تعاون مع القوات الأمريكية في المنطقة، متوعداً برد "أشد وأوسع نطاقاً" على ما وصفه بـ "الشر الأمريكي المستمر".

تحذير للدول المتعاونة مع واشنطن

قال المقر في بيان أصدره الأربعاء إن "أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي يجب أن تتحمل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك".

وأضاف أن "الشر الأمريكي في المنطقة سيُواجه بردود أشد وأوسع نطاقاً وأكثر تدميراً"، في إشارة إلى تصاعد المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن.

طهران: استهدفنا قواعد أمريكية ودمرنا بنيتها التحتية

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية ردت بهجوم سريع وقوي على القواعد الأمريكية في المنطقة" رداً على ما سماه "العدوان الوحشي" الذي شنه الجيش الأمريكي على جنوب إيران.

وأكد مقر "خاتم الأنبياء" أن الهجمات أسفرت عن "تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات" داخل القواعد الأمريكية، كما أدت إلى "مقتل وجرح عدد كبير من القادة والجنود الأمريكيين".

وشدد البيان على أن "العملية الهجومية ستبقى عبرة للأمريكيين كي يندموا على جريمتهم".

مبررات إيرانية: رداً على سقوط مدنيين في سيريك وميناب

وبرر الحرس الثوري تصعيده باتهام الجيش الأمريكي بـ "شن عدوان تسبب في مقتل نحو 200 طفل في منطقتي ميناب ولامرد"، وبـ "مهاجمة حفل زفاف لزوجين سنيين في جزيرة سيريك" ما أسفر عن سقوط نحو 70 شخصاً بين شهيد وجريح، بينهم 4 شهداء بينهم طفل.

ووصف البيان القوات الأمريكية بـ "الجيش الأسود قاتل الأطفال"، مؤكداً أن الهجوم الأخير على قاعدة حرير في أربيل يأتي رداً مباشراً على هذه الأحداث.

رسالة إلى كردستان العراق

وخاطب البيان "أبناء الشعب المسلم والشريف في كردستان العراق"، محذراً من أن "أرض أبناء القدس ليست مكاناً لمراكز الكافرين وإشعالهم للحروب".

ودعا إلى "عدم السماح بأن تكون أرض كردستان منطلقاً لهذه الاعتداءات المروعة"، مؤكداً أن "الأرض الطاهرة يجب أن تُطهر من دنس الأمريكيين الأشرار".

وختم مقر "خاتم الأنبياء" بيانه بالقول: "لقد حان وقت نهاية الهيمنة الأمريكية الكريهة والمتوحشة.. وبعد هذه الصرخة أقيمت الحجة على الجميع".

مقر خاتم الأنبياء إيران الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

حالة الطقس

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

محمد صلاح

أونانا بصحبة محمد صلاح بطائرة خاصه لإنجلترا

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي المتحف المصري الكبير

الاحتفال بمرور 20 عاما على التعاون المصري الياباني في مجال المتاحف وحفظ التراث الثقافي بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري

غلق المتحف المصري الكبير غدا أمام الزائرين.. وموعد استئناف الزيارة

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي: مد فترة التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى الجمعة 4 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد