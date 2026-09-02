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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«موناكو» يُفاجئ تشيلسي ويلغي صفقة لامين كامارا رغم الاتفاق المكتوب

لامين كمارا
لامين كمارا
إسراء أشرف

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات تطورًا مفاجئًا بشأن صفقة السنغالي لامين كامارا، بعدما قرر نادي موناكو التراجع عن انتقال لاعب الوسط إلى تشيلسي، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق مكتوب.

موناكو يفاجئ تشيلسي ويلغي صفقة لامين كامارا رغم الاتفاق المكتوب

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، كان تشيلسي قد حسم اتفاقه مع موناكو للحصول على خدمات كامارا مقابل 55 مليون يورو، في صفقة استهدف من خلالها النادي اللندني تعويض رحيل الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي.

وكانت الصفقة قد وصلت إلى مراحلها النهائية، بعدما حصل كامارا على الضوء الأخضر للسفر إلى لندن، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى تشيلسي.

إلا أن موناكو اتخذ قرارًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة وألغى الاتفاق مع تشيلسي، لتنهار الصفقة بشكل غير متوقع رغم وجود اتفاق مكتوب بين الناديين.

ويضع هذا التطور تشيلسي أمام موقف صعب، خاصة مع اقتراب غلق فترة الانتقالات، بعدما كان كامارا يمثل الهدف الرئيسي لتعويض رحيل فرنانديز.

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