بعد 12 عامًا .. «روديجر» يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا

أعلن أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، ليضع حدًا لمسيرته مع المانشافت بعد 12 عامًا من الظهور بقميص المنتخب الأول.

«روديجر» يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا

وأوضح روديجر، البالغ من العمر 33 عامًا، أن قراره جاء بعد تفكير، مؤكدًا رغبته في التركيز خلال الفترة المقبلة على مسيرته مع ريال مدريد، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الشابة لقيادة المنتخب الألماني.

وقال المدافع الألماني عبر حسابه على «إنستجرام» إنه يرى أن الوقت أصبح مناسبًا لإنهاء مشواره الدولي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية، رغم عدم التتويج بألقاب كبرى وتحمل عدد من الإخفاقات، ستظل من الفصول المهمة في مسيرته وحياته.

وخاض روديجر 86 مباراة دولية مع ألمانيا منذ مشاركته الأولى عام 2014، وأصبح على مدار السنوات أحد أبرز عناصر الخط الخلفي للمنتخب، وشارك في عدة نسخ من كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

ولم يكن روديجر ضمن قائمة المنتخب الألماني التي توجت بكأس العالم 2014، بينما شهدت مشاركاته التالية خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديالي 2018 و2022.

وكانت آخر مشاركات روديجر الدولية خلال كأس العالم 2026، بعدما ودعت ألمانيا البطولة من دور الـ32 عقب الخسارة أمام باراجواي، ليقرر بعدها إسدال الستار على مشواره مع المنتخب.

وعلى مستوى الأندية، توج روديجر بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2022، ليواصل حصد الألقاب مع النادي الملكي، وعلى رأسها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024.