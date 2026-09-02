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ألغام في طريق التسوية .. ما أبرز العقبات التي تهدّد بنسف الاتفاق بين أمريكا وإيران؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ألغام في طريق التسوية .. ما أبرز العقبات التي تهدّد بنسف الاتفاق بين أمريكا وإيران؟

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
هاني حسين

قالت ماريا سلطان، رئيسة معهد جنوب آسيا للاستقرار الاستراتيجي، إن هناك حالة من الجمود السياسي تحول حتى الآن دون التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب والضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على طهران تجعل الوصول إلى تفاهم شامل بين الطرفين أمرًا معقدًا.

وأوضحت سلطان خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن أحد الأهداف الأساسية للحرب كان تغيير النظام داخل إيران، إلا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية، دخل الطرفان في مرحلة من المباحثات، بينما انتهى الوضع بسيطرة إيران على المنطقة، مع استمرار التواجد الأمريكي والإيراني فيها.

وأضافت أن المشهد الحالي، من الناحية السياسية، يبدو أقرب إلى حالة من الجمود، بغض النظر عن الخطوات التي قد تتخذها واشنطن أو طهران، موضحة أن كلا الطرفين لن يتمكن بسهولة من تجاوز هذه المرحلة، في ظل وجود مسؤوليات وتداعيات إقليمية أخرى نتجت عن الأزمة.

وأشارت إلى أن الوضع العسكري قد يستمر على النحو الحالي، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران لتحقيق أهداف أمريكية، من بينها تغيير النظام الإيراني، وهي أهداف تعتقد إيران أن واشنطن تسعى إلى تحقيقها.

وأكدت سلطان أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا، على الأرجح، إلا في حال حدوث تغيير كبير في الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مثل هذا التحول قد يتطلب اللجوء إلى خيارات عسكرية أكثر اتساعًا، بما في ذلك العملية البرية.

وقالت إن الخيار الوحيد المتبقي أمام الطرفين في الوقت الراهن هو التفاوض، موضحة أن مذكرة التفاهم لم تكن حتى الآن قادرة على جمع الطرفين حول جميع القضايا الخلافية، لكنها تظل الإطار العملي الوحيد القادر على توفير أساس للعمل المشترك ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين.

أمريكا ايران اخبار التوك شو مصر طهران

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