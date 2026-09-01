حركات خادشة .. القبض على سيدة ضربت فتاة ذاخل ميكروباص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على التصوير والنشر من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليها بالسب والضرب والتلويح لها بحركات خادشة للحياء بالدقهلية .

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بمركز شرطة تمى الأمديد) ، وبسؤالها قررت أنها بتاريخ 26 / أغسطس المنقضى وحال إستقلالها سيارة "ميكروباص" حدثت بينها وبين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مشاجرة قامت على إثرها الأخيرة بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابتها بجروح سطحية والتلويح لها بحركات خادشة للحياء لخلافات بينهما حول الجلوس بأحد المقاعد بالسيارة .

أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





