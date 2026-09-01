حركات خادشة وألفاظ خارجة.. القبض على فتاة نشرت فيديوهات خادشة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة لقيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظ خارجة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقطع فيديو لإحدى الفتيات بأحد تطبيقات الهواتف المحمولة تضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ نابية والإتيان بحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه") ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.