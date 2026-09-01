أحدهما عطل حركة المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سائق وقسيس بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد القساوسة وقائد سيارة "أجرة" بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس المنقضى حدثت مشادة كلامية دون التعدى بالضرب بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بين الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة القسم) ، لخلاف نشب بينهما لاعتراض أحدهما على قيام الآخر بتعطيل الحركة المروية حال قيامه بركن سيارته أسفل العقار محل سكنه، وأبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.