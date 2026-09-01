مورينيو يودع ميسي برسالة مؤثرة بعد اعتزاله دوليًا

أثار إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي موجة واسعة من ردود الفعل في مختلف أنحاء العالم، بعدما أسدل قائد منتخب الأرجنتين الستار على مسيرة استثنائية مع «راقصي التانجو»، شهدت تحطيم العديد من الأرقام واعتلاء منصات التتويج في أكبر البطولات.

وجاء قرار ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد مشوار دولي طويل خاض خلاله 207 مباريات مع منتخب الأرجنتين، سجل خلالها 125 هدفًا، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية على المستوى الدولي.

مورينيو يوجه رسالة خاصة إلى أسطورة الأرجنتين

وحرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، على توجيه رسالة خاصة إلى ميسي، معبرًا عن تقديره لما قدمه النجم الأرجنتيني طوال سنوات ارتدائه قميص منتخب بلاده.

وكتب مورينيو في تعليقه على منشور ميسي الذي أعلن من خلاله اعتزاله الدولي: «أهنئك على مسيرتك الدولية الرائعة التي لا تُنسى، لن تكون بطولتا كوبا أمريكا وكأس العالم القادمتان كما كانتا من قبل».

وحملت كلمات المدرب البرتغالي إشادة واضحة بالتأثير الكبير الذي تركه ميسي على كرة القدم الدولية، خاصة بعد سنوات طويلة ظل خلالها أحد أهم نجوم اللعبة وقائدًا للمنتخب الأرجنتيني.

ميسي يقود الأرجنتين إلى حقبة ذهبية

وخلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، نجح ميسي في قيادة الفريق إلى تحقيق مجموعة من أبرز الألقاب في تاريخه الحديث، ليعيد «راقصي التانجو» إلى منصات التتويج بعد سنوات من الانتظار.

وأصبح النجم الأرجنتيني رمزًا لجيل كامل من لاعبي المنتخب، بعدما لعب الدور الأبرز في الإنجازات التي حققتها الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة، وسط ارتباط اسمه بأهم لحظات الفريق في البطولات الكبرى.

وداع أسطورة ترك بصمة عالمية

ويمثل رحيل ميسي عن المنتخب الأرجنتيني نهاية مرحلة استثنائية في كرة القدم، خاصة أن اللاعب ظل حاضرًا في المشهد الدولي لأكثر من عقدين، وشكل جزءًا أساسيًا من أبرز الأحداث الكروية خلال هذه الفترة.

ولم تقتصر مكانته على الأرجنتين فقط، إذ امتد تأثيره إلى مختلف أنحاء العالم، بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين شهرة وتأثيرًا في تاريخ اللعبة.

رسالة مورينيو تلخص حجم الإرث

وتأتي رسالة مورينيو ضمن موجة كبيرة من رسائل الإشادة والتقدير التي تلقاها ميسي عقب إعلان اعتزاله دوليًا، في ظل اتفاق واسع على أن رحيله يمثل نهاية حقبة يصعب تكرارها.

ومع إسدال الستار على مشواره مع منتخب الأرجنتين، يبقى إرث ليونيل ميسي حاضرًا في ذاكرة الجماهير، سواء من خلال أرقامه القياسية أو ألقابه أو اللحظات التاريخية التي صنعها بقميص «راقصي التانجو».