حملات التنمية المحلية تضبط مخالفات البناء.. إزالة تعديات على أملاك الدولة وغلق محال تعمل دون ترخيص

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملاتها التفتيشية الميدانية على عدد من الأحياء بمحافظتي السويس والقليوبية، لمتابعة سير العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتعامل معها بشكل سريع، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج الحملات التي استهدفت عددًا من الأحياء بالمحافظتين.

حملات تفتيشية في السويس

وشهدت محافظة السويس إنهاء 735 معاملة متأخرة بالمراكز التكنولوجية، وتسليم 1132 معاملة للمواطنين، إلى جانب إصدار واعتماد 185 نموذجًا «8» للتصالح، وإنهاء 65 معاملة كانت متوقفة على إجراءات خاصة باللجان الفنية.

كما جرى إصدار واعتماد 32 نموذج «6» للجنة الفنية، إلى جانب 7 نماذج مؤقتة، تمهيدًا لاستكمال أعمال المطابقة.

إزالة تعديات على أملاك الدولة وغلق محال تعمل دون ترخيص بالمحافظات

وفي إطار التعامل مع مخالفات البناء والتعديات، تمكنت الحملات من إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بحي الجناين، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إدراج عدد من العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات الحالية لتنفيذ الإزالة الكلية للمخالفات.

كما جرى الانتهاء من عدد من شكاوى المواطنين المرتبطة بمركز إصدار تراخيص المحال العامة في أحياء الجناين وعتاقة والأربعين.

متابعة حي شرق شبرا الخيمة

وفي محافظة القليوبية، استهدفت أعمال لجنة الوزارة حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابعت انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وموقف ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأسفرت المتابعة عن إنهاء نسبة كبيرة من الملفات المتأخرة، مع التوجيه بسرعة استيفاء باقي الملفات والعرض على اللجان المختصة للبت فيها، حيث تم الانتهاء من 80 ملف تصالح، وإصدار نماذج «6 و7 و8» وإرسالها إلى جهات الولاية.

إزالة تعديات على أملاك الدولة وغلق محال تعمل دون ترخيص بالمحافظات

كما تم إصدار 15 بيان صلاحية و16 ترخيص بناء، إلى جانب تنفيذ حالتي إزالة لعقارين مخالفين تم بناؤهما دون ترخيص، أحدهما بشارع الجندي، والآخر بشارع الصفاء والمروة.

وخلال حملة مرور ليلية، جرى غلق وتشميع عدد من المحال العامة المخالفة التي تعمل دون ترخيص، مع إصدار 20 إنذارًا لتصحيح الأوضاع وفقًا لاشتراطات الترخيص، وتحرير 20 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص.

كما تعاملت اللجنة مع عدد من حالات الإشغالات، وجرى رفعها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات.

إزالة تعديات على أملاك الدولة وغلق محال تعمل دون ترخيص بالمحافظات

مراجعة منظومة النظافة والخطة الاستثمارية

وشملت أعمال اللجنة في حي شرق شبرا الخيمة مراجعة عدد من الملفات الخاصة بمنظومة النظافة، والحملة الميكانيكية، والخطة الاستثمارية للحي، مع التوجيه بسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.