وزيرة التنمية المحلية ومحافظا القليوبية والقاهرة يفتتحون تطوير كوبري الأميرية

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشروع تطوير ورفع كفاءة كوبري الأميرية أعلى ترعة الإسماعيلية، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، وفي ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين محافظتي القاهرة والقليوبية لتنفيذ المشروعات المشتركة ورفع كفاءة المحاور المرورية ذات الأهمية الاستراتيجية.

تطوير ورفع كفاءة كوبري الأميرية

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة إيمان، نائب محافظ القليوبية، واللواء عمر محمود الشافعي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، والدكتورة سلوى أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، و ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المنفذة والاستشارية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن افتتاح مشروع تطوير كوبري الأميرية يأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على كفاءة واستدامة البنية الأساسية ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لدعم التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بموقع الكوبري وحجم الحركة المرورية عليه، وإنما تمتد إلى كونه محورًا مشتركًا يخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا بين القاهرة والقليوبية، وهو ما يعكس أهمية التكامل بين المحافظات في تخطيط وتنفيذ المشروعات ذات التأثير المباشر على حركة المواطنين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن أعمال التطوير اعتمدت بصورة أساسية على إعادة تأهيل العناصر الإنشائية ورفع الكفاءة الفنية للكوبري، بما يطيل عمره الافتراضي ويعزز عوامل الأمان والسلامة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في دعم المحافظات للحفاظ على كفاءة الأصول القائمة وتحقيق أفضل استغلال للاستثمارات العامة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن مشروع تطوير كوبري الأميرية يمثل أحد المشروعات المهمة التي تستهدف رفع كفاءة المحاور الرئيسية وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الكوبري يمثل شريانًا مروريًا رئيسيًا يربط القليوبية بالقاهرة ويخدم حركة يومية كثيفة.

وأوضح محافظ القليوبية أن المشروع يأتي ضمن توجه المحافظة نحو رفع كفاءة البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير شملت معالجة ورفع كفاءة العناصر الإنشائية للكوبري، إلى جانب تحسين عناصر الأمان والسلامة وتنظيم الحركة المرورية.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تنفيذ المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة يعكس نموذجًا عمليًا للتنسيق بين المحافظات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة المشروعات التنموية والخدمية ورفع كفاءة المحاور الرئيسية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.

ومن جانبه، أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير كوبرى الأميرية تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بشبكة الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة الكبارى باعتبارها شرايين حيوية لحركة المواطنين والسيارات، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة ومحافظتي القاهرة والقليوبية لتطوير البنية التحتية المشتركة.

وأوضح محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تستهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة الانتقال بين القاهرة والقليوبية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوبرى وتحسين مستوى الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن كوبرى الأميرية يعد أحد المشروعات القومية المهمة التي نفذتها الدولة للقضاء على التكدسات المرورية بتقاطعات ميدان الأميرية، الذي يشهد كثافات مرورية مرتفعة، موضحًا أن الكوبرى يتيح للمتجهين من شارع مرفق المياه إلى شارع السواح وامتداد شارع بورسعيد في اتجاه شارع الكابلات استخدام الكوبرى، بما يساهم في فصل الحركة المرورية وتحقيق مزيد من السيولة في الاتجاه الآخر أسفل الكوبرى.

ويُعد كوبري الأميرية أحد المحاور الحيوية الرابطة بين محافظتي القاهرة والقليوبية أعلى ترعة الإسماعيلية، وقد تم إنشاؤه عام 1983، ويبلغ طوله 680 مترًا وعرضه 36 مترًا، ويضم اتجاهين رئيسيين بواقع 4 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى مطلع فرعي بسعة حارتين.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 152 مليون جنيه، بتمويل مشترك من الخطتين الاستثماريتين لمحافظتي القاهرة والقليوبية، بواقع 80 مليون جنيه من محافظة القليوبية و72 مليون جنيه من محافظة القاهرة، وقد بدأ التنفيذ الفعلي في 18 يوليو 2024.

وشملت أعمال التطوير تدعيم وإعادة تأهيل الأعمدة والكمرات والبلاطات الخرسانية، وصيانة وتأهيل الركائز المعدنية، وتنفيذ نظام حماية للقطاعات الخرسانية مقاوم للكربنة، واستبدال فواصل التمدد، ورفع كفاءة الرصف والأسفلت.

كما تضمنت الأعمال تطوير الأرصفة والكوبستة والجزيرة الوسطى، وإنشاء حواجز خرسانية «نيوجيرسي»، ورفع كفاءة واستبدال الأجزاء التالفة من الأسوار المعدنية، وتركيب 4 جباريت للحماية من اصطدام المركبات مرتفعة الارتفاع، إلى جانب تنفيذ أعمال التخطيط المروري والعلامات الإرشادية.

ويستهدف المشروع تحقيق نقلة نوعية في كفاءة وسلامة الكوبري، وإطالة عمره الافتراضي، وتحسين مستوى الخدمة المرورية عليه، بما يدعم استدامة أحد المحاور الشريانية المهمة لربط شمال القاهرة بمحافظات الدلتا، ويعزز التكامل بين محافظتي القاهرة والقليوبية في إدارة وتطوير المشروعات المشتركة.