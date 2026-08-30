تحذير عاجل في نيبال.. خطر فيضانات كارثية جديدة يهدد المناطق المنكوبة

حذرت السلطات في نيبال، اليوم الأحد، من احتمال حدوث فيضانات جديدة، مطالبة السكان في المناطق التي تضررت من الفيضانات الأخيرة بالتوجه إلى المناطق المرتفعة، بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر بوتيكوشي.

وأرسلت السلطات تحذيرات من خطر الفيضانات إلى هواتف المواطنين صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع مواصلة فرق الإنقاذ جهودها لتطهير طريق سريع رئيسي يربط العاصمة كاتماندو بإحدى أكثر المناطق تضرراً جراء الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد الأربعاء الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال والتبت إلى 750 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المفقودين 3000 شخص، وفق أحدث تحديث للبيانات.