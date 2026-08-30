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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تنبيه لسكان أكتوبر وزايد| غلق امتداد محور 26 يوليو.. وهذا موعد عودة الحركة

المحور
المحور
قسم الخدمات

​أعلنت الجهات المعنية عن إجراء غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مناطق أكتوبر وميدان جهينة باتجاه القاهرة، وتحديداً في المنطقة المقابلة لـ "هايبر وان"، وذلك لمدة 4 ساعات.

وتم الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان" فجر اليوم، الأحد 30 أغسطس 2026، لمدة 4 ساعات في الفترة من الساعة 1:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 صباحاً، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة المونوريل، وقد تم إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية مع انتهاء الأعمال في تمام الساعة الخامسة صباحا.

اعمال تطوير المحور الساحلي بالعريش

مشروع خط مونوريل النيل

ويأتي هذا الإجراء المؤقت في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع خط مونوريل النيل، وما يتطلبه ذلك من رفع وترکیب للكمرات الاستوائية والجسور المعدنية الخاصة بالمسار فوق محور 26 يوليو الحيوي.

​من جانبها، قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة وتواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السير وتوجيه قائدو المركبات إلى الطرق البديلة، لضمان السيولة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

​وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، واستخدام الطرق البديلة المقترحة تفادياً للزحام حتى الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

بدء عمليات تطوير المحور الساحلي بالعريش

حملات مرورية 

من ناحية أخرى، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 124803 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص”، وفحص  900 سائق تبين إيجابية 28 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 مخالفة مرورية متنوعة “تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 86 سائقا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالى 7 أحكام، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

سقوط اللوحات على المحور
المحور
المرور محور 26 يوليو غلق المحور 6 أكتوبر الشيخ زايد هايبر وان

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