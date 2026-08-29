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الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
قسم الخدمات

سجلت أسعار الدواجن والطيور الحية، إلى جانب المقطعات واللحوم البيضاء، حالة من الاستقرار السعري في الأسواق اليوم السبت 29 أغسطس 2026، وذلك بعد تراجع أسعارها خلال الأيام الماضية ومع توفير المحلات التجارية ومنافذ البيع عروضاً وتخفيضات خاصة عند الشراء بالكميات لشريحة واسعة من المستهلكين.

ونستعرض معكم قائمة الأسعار الرسمية والعروض المتاحة اليوم لمختلف أنواع الدواجن والطيور:

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أسعار الفراخ والطيور الحية (لكيلو جرام)

تفاوتت أسعار البيع المباشر بحسب الأنواع والأوزان على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 70 جنيهاً للكيلو (مع عرض خاص للـ 10 كيلو بسعر 650 جنيهاً).

الفراخ البلدي: 100 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي الصعيدي: 120 جنيهاً للكيلو.

فراخ بلدي حشو: 120 جنيهاً للكيلو.

ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً للكيلو.

إنفلونزا الطيور

أمهات أبيض: 60 جنيهاً للكيلو.

بط بلدي: 130 جنيهاً للكيلو.

رومي بلدي: 150 جنيهاً للكيلو.

وز شامورت: 120 جنيهاً للكيلو.

أرانب بلدي: 120 جنيهاً للكيلو.

حمام جامبو: 220 جنيهاً للجوز.

أسعار أجزاء ومقطعات الدواجن والصدور

كما شهدت أسعار الأجزاء والصدور تنوعاً يتيح التوفير للأسرة عبر عروض الشراء التجميعية:

الأضحية بالطيور
البند / القطعيةسعر الكيلوعروض الكميات (الوزن / السعر)
الأوراك75 جنيهاً5 كيلو بسعر 350 جنيهاً
البانيه190 جنيهاً5 كيلو بسعر 900 جنيه
الشيش طاووق170 جنيهاً4 كيلو بسعر 600 جنيه
شاورما الفراخ170 جنيهاً4 كيلو بسعر 600 جنيه
الدبابيس120 جنيهاً5 كيلو بسعر 500 جنيه
الحمام الكذاب120 جنيهاً5 كيلو بسعر 500 جنيه
الصدور بالعظم120 جنيهاً5 كيلو بسعر 500 جنيه
الكبد والقوانص100 جنيه2.5 كيلو بسعر 200 جنيه
الأجنحة والناجتس50 جنيهاً5 كيلو بسعر 200 جنيه

العروض التوفيرية المجمعة

وقدمت بعض المحلات تخفيضات وعروض على الكميات المجمعة، مثل:

تحصين الطيور

عرض التوفير الخاص: (5 كيلو أوراك + 3 كيلو بانيه) بسعر 850 جنيهاً.

أسعار الفراخ والطيور الحية (لكيلو جرام)

وكانت تفاوتت أسعار الطيور بحسب النوع والوزن والكميات على النحو التالي:

  • الفراخ البيضاء: 70 جنيهاً للكيلو (مع عرض للـ 10 كيلو بسعر 650 جنيهاً).
  • الفراخ البلدي: 100 جنيه للكيلو (مع عرض للـ 10 كيلو بسعر 900 جنيه).
الطيور المضبوطة
  • الفراخ البلدي الصعيدي: 120 جنيهاً للكيلو.
  • فراخ بلدي حشو: 120 جنيهاً للكيلو.
  • ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً للكيلو.
  • أمهات أبيض: 60 جنيهاً للكيلو.
  • بط بلدي: 130 جنيهاً للكيلو.
  • رومي بلدي: 150 جنيهاً للكيلو.
  • وز شامورت: 120 جنيهاً للكيلو.
  • أرانب بلدي: 120 جنيهاً للكيلو.
انتشار إنفلونزا الطيور في أوروبا
  • حمام جامبو: 220 جنيهاً للجوز.
أسعار الدواجن أسعار الطيور اللحوم البيضاء محلات الدواجن البانيه الأوراك الدبابيس

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