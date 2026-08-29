الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026

سجلت أسعار الدواجن والطيور الحية، إلى جانب المقطعات واللحوم البيضاء، حالة من الاستقرار السعري في الأسواق اليوم السبت 29 أغسطس 2026، وذلك بعد تراجع أسعارها خلال الأيام الماضية ومع توفير المحلات التجارية ومنافذ البيع عروضاً وتخفيضات خاصة عند الشراء بالكميات لشريحة واسعة من المستهلكين.

ونستعرض معكم قائمة الأسعار الرسمية والعروض المتاحة اليوم لمختلف أنواع الدواجن والطيور:

أسعار الفراخ والطيور الحية (لكيلو جرام)

تفاوتت أسعار البيع المباشر بحسب الأنواع والأوزان على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 70 جنيهاً للكيلو (مع عرض خاص للـ 10 كيلو بسعر 650 جنيهاً).

الفراخ البلدي: 100 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي الصعيدي: 120 جنيهاً للكيلو.

فراخ بلدي حشو: 120 جنيهاً للكيلو.

ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً للكيلو.

أمهات أبيض: 60 جنيهاً للكيلو.

بط بلدي: 130 جنيهاً للكيلو.

رومي بلدي: 150 جنيهاً للكيلو.

وز شامورت: 120 جنيهاً للكيلو.

أرانب بلدي: 120 جنيهاً للكيلو.

حمام جامبو: 220 جنيهاً للجوز.

أسعار أجزاء ومقطعات الدواجن والصدور

كما شهدت أسعار الأجزاء والصدور تنوعاً يتيح التوفير للأسرة عبر عروض الشراء التجميعية:

البند / القطعية سعر الكيلو عروض الكميات (الوزن / السعر) الأوراك 75 جنيهاً 5 كيلو بسعر 350 جنيهاً البانيه 190 جنيهاً 5 كيلو بسعر 900 جنيه الشيش طاووق 170 جنيهاً 4 كيلو بسعر 600 جنيه شاورما الفراخ 170 جنيهاً 4 كيلو بسعر 600 جنيه الدبابيس 120 جنيهاً 5 كيلو بسعر 500 جنيه الحمام الكذاب 120 جنيهاً 5 كيلو بسعر 500 جنيه الصدور بالعظم 120 جنيهاً 5 كيلو بسعر 500 جنيه الكبد والقوانص 100 جنيه 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه الأجنحة والناجتس 50 جنيهاً 5 كيلو بسعر 200 جنيه

العروض التوفيرية المجمعة

وقدمت بعض المحلات تخفيضات وعروض على الكميات المجمعة، مثل:

عرض التوفير الخاص: (5 كيلو أوراك + 3 كيلو بانيه) بسعر 850 جنيهاً.

أسعار الفراخ والطيور الحية (لكيلو جرام)

وكانت تفاوتت أسعار الطيور بحسب النوع والوزن والكميات على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 70 جنيهاً للكيلو (مع عرض للـ 10 كيلو بسعر 650 جنيهاً).

الفراخ البلدي: 100 جنيه للكيلو (مع عرض للـ 10 كيلو بسعر 900 جنيه).

الفراخ البلدي الصعيدي: 120 جنيهاً للكيلو.

فراخ بلدي حشو: 120 جنيهاً للكيلو.

ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً للكيلو.

أمهات أبيض: 60 جنيهاً للكيلو.

بط بلدي: 130 جنيهاً للكيلو.

رومي بلدي: 150 جنيهاً للكيلو.

وز شامورت: 120 جنيهاً للكيلو.

أرانب بلدي: 120 جنيهاً للكيلو.