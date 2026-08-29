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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كامل العدد.. لينا شاماميان تتألق في حفلها بالإسكندرية| صور

لينا شاماميان
لينا شاماميان
سعيد فراج

تألقت المطربة السورية لينا شاماميان في حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس، الجمعة، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، والذي رفع شعار كامل العدد، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن لقاء جمهورها في الإسكندرية.

وشهد الحفل تفاعلًا لافتًا من الجمهور مع  "شاماميان"، التي حرصت على التفاعل معهم والاستجابة لعدد من طلباتهم خلال الحفل، كما التقطت صورًا تذكارية مع عدد من جمهورها، في أجواء عكست حالة من الود والتقارب بينها وبين الحضور.

وقدمت "شاماميان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني المصرية والسورية لإرضاء جميع الحاضرين إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة التي أعدتها خصيصًا لتقديمها خلال الحفل.

حفل لينا شاماميان

كما تضمن البرنامج الغنائي مختارات من العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "أسمهان"، الذي قدمته لينا شاماميان في العاصمة البريطانية لندن عام 2025 على مسرح "بيكوك"، في تجربة جمعت بين الغناء والموسيقى والاستعراض وتناولت سيرة الفنانة الراحلة أسمهان.

ويأتي حفل الإسكندرية ضمن نشاط فني متواصل للينا شاماميان، إذ تستعد لإحياء حفل في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 18 سبتمبر المقبل.

وتتميز مسيرة لينا شاماميان، الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، بتقديم تجربة موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، إلى جانب مشاركتها في كتابة وتلحين عدد من أعمالها، واهتمامها بالعزف والإنتاج الموسيقي.

وأصدرت لينا شاماميان خلال مسيرتها 6 ألبومات، وهي "هالأسمر اللون" و"شامات" و"غزل البنات" و"رسائل" و"صحاب" و"ذات المجد"، فضلًا عن مجموعة من الأغاني المنفردة.

لينا شاماميان المطربة السورية لينا شاماميان الإسكندرية المسرح المكشوف حفل لينا شاماميان

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