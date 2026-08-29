مسك الختام.. رامي صبري في أكبر حفلات الساحل الشمالي بالمسرح الروماني

أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما في المسرح الروماني بالساحل الشمالي وسط حضور الالاف من الجمهور الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد".

وقدم رامي صبري خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور، مجموعة من اغانيه التي لاقت تفاعلا من الجمهور منها "سكتي ليه، كلمة، غمضت عيني، انتي جنان" بالاضافة الي اغاني البومه الجديد "القمر" والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا في مسك حفلات المسرح الروماني وموسم الصيف.

رامي صبري

حفل رامي صبري

وشهد المسرح الروماني هذا العام سلسلة من أكبر وأرقي السهرات الفنية التي أعادت للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة بمشاركة كوكبة من كبار نجوم الغناء وحملت كل الحفلات شعار "كامل العدد" وظهرت بتنظيم مميز باشادة كل الحضور علي مدار الموسم بأكمله.