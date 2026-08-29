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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد داغستان لوزير الأوقاف: مصر بلد الكرم والعلم والعلماء ونقدر جهود مؤسساتها الدينية في نشر صحيح الإسلام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - وفدًا من جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، برئاسة سوتاييف طاهر إبراهيموفيتش - نائب وزير شئون الأديان والسياسة القومية في جمهورية داغستان، وعضوية كل من أباكاروف عبد البصير إسماعيلوفيتش - مساعد الوزير لشئون العلاقات الدولية في جمهورية داغستان، و إسماعيلوف مراد محمدوفيتش - رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية داغستان، و مهند السقا - نائب مفتي جمهورية داغستان لشؤون التعليم، وعبد اللطيفوف أحمد حاجييفيتش - رئيس الجامعة الإسلامية في جمهورية داغستان، وميتوييف محمد شاميلوفيتش - ممثل وسائل الإعلام في جمهورية داغستان.

وحضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمود أبو العزائم - مساعد الوزير لشئون التدريب، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور سيمور نصيروف - رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.

ورحب وزير الأوقاف بالوفد الزائر في مسجد مصر، مهنئًا أعضاءه بذكرى المولد النبوي الشريف، ومؤكدًا تقدير الوزارة لجهود جمهورية داغستان في مواجهة التطرف، وتاريخها الكبير في خدمة العلوم الإسلامية.

تحيات حكومة داغستان لمصر

من جانبه، نقل رئيس الوفد تحيات حكومة داغستان، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومشيدًا بمكانة مصر بوصفها بلد العلم والعلماء، وبالدور الذي تنهض به مؤسساتها الدينية والعلمية في نشر صحيح الإسلام ومواجهة التطرف بمختلف أنحاء العالم.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التدريب والدعوة، إلى جانب التعاون مع الأزهر الشريف لرعاية طلاب داغستان الدارسين بالأزهر الشريف.

 وأكد وزير الأوقاف عزمه التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برنامج مشترك للرعاية العلمية والمعرفية لهؤلاء الطلاب، مؤكدًا أن أبناء داغستان وكل الطلاب الوافدين إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف يحظون بكل اهتمام ورعاية.

كما تناول اللقاء أهمية التعاون المشترك في مواجهة الفكر المتطرف، وبناء أجيال تمتلك الفهم الصحيح للدين وتتحصن من الأفكار المنحرفة، في ضوء ما واجهته مصر وداغستان من مخاطر الإرهاب والتطرف. 

وأشار الوزير الأوقاف إلى أن كتاب "الشمائل المحمدية" تُرجم إلى ٢٠ لغة وأعقب ذلك إهداءه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- في حفل الدولة الرسمي بذكرى المولد الشريف. كما وعد الوزير بإرسال نسخة عاجلة من ترجمات الكتاب إلى الجانب الداغستاني، بما يسهم في التعريف بشمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهديه؛ مع اعتبار ذلك بداية لتعاون أوسع في مجالات التدريب والترجمة.

كما قدم وزير الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور سيمور نصيروف – رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية - مشيدًا بدوره في تنسيق الزيارة ومرافقته للوفد، وجهوده في تعزيز التواصل والتعاون، مؤكدًا أن ما يقوم به يمثل جسرًا للتواصل وبابًا من أبواب الخير.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا والكتب التذكارية، فيما أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من روعة معمارية وحضارية، وما تمثله العاصمة الإدارية الجديدة من رؤية متكاملة نحو المستقبل.

وزير الأوقاف داغستان وفد من داغستان

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