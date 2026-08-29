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تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي
الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الإقليمي الجديد "السنطة - زفتي" واقعة تعرض الفنانة رحمه عصام مطربة الغناء الشعبي أثناء استقلالها سيارة ملاكي للهجوم على أيدي 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية وفرارها خشية التعرض للتثبيت والأذي من جهتهم .

تفاصيل الهجوم على سيارة المطربة  رحمة عصام

وكانت الفنانة رحمة عصام دونت استغاثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها : "تحذير لكل اخواتى من الاقليمى زفتى الجديد محاوله فاشلة لتثبيتى بالعربية …
اربع رجالة ملثمة واقفين بموتوسيكلات حدفوا طوب شبه الصخر كسروا الازاز اللى جمبى مع السرعة وضرب الطوب 
العربيه حرفيا كانت كأن قنابل بتتحدف عليها 
ربنا ستر وجريت باقصى سرعة"


كما تابعت بتدوينها نصا :"أنا بخير والحمدلله 
بس المجرمين دول لازم يتجابوا شير ومنشن لكل الجهات المعينه وربنا يحفظكم جميعا" .

تحرك أمني عاجل 


الجدير بالذكر أن مديرية أمن الغربية تفحص استغاثة المطربة عقب عرضها صور تكشف تهشيم زجاج سيارتها وتعرضها للأضرار كبير جراء اعتداء ملثمين مجهولين .

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني محاولة تثبيت المطربة رحمه عصام طريق زفتي السنطة رحمة عصام

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