إسبانيا توجه طلبا عاجلا لـ فرونتكس لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة

وجهت إسبانيا طلبت رسميا مساعدة وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة.

جاء ذلك بعد إقرار وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا ببقاء نحو 5 آلاف مهاجر في الجيب بعد شهر من ذروة الأزمة، وسط احتجاجات محلية وضغوط على حكومة بيدرو سانشيز.

وكان قرابة 72 ألفا قد دخلوا سبتة من المغرب يومي 30 و31 يوليو سباحة أو عبر الأسوار، قبل عودة معظمهم سريعا.

وتواجه مدريد مأزقا قانونيا وسياسيا فلا تستطيع ترحيل الباقين جماعيا إلى المغرب لأن القانون الدولي والأحكام الإسبانية يفرضان دراسة كل حالة على حدة، كما ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي تفاديا لاعتراضات داخلية ومخاطر تمس قواعد شنغن.

والمفوضية الأوروبية أبدت استعدادها لتقديم دعم مالي وتقني، مع التشديد على احترام حقوق المهاجرين.إسبانيا.