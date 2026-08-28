أمير هشام: استبعاد إمام من قائمة الأهلي ينفي التمرد أو التجميد.. وودية أمام دلفي السبت

أكد الإعلامي أمير هشام، أن غياب إمام عاشور عن قائمة الأهلي أمام زد، بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية حتى الآن، ليستمر غيابه للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري المصري، ولازال يتم تجهيزه وفقا للبرنامج التأهيلي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: بالتأكيد حسين عموتة لن يدفع بـ إمام عاشور إلا في حال جاهزيته التامة، وغيابه عن القائمة أمام زد، لينفي كل الأنباء عن تمرد اللاعب أو تجميده كما أشيع مؤخرًا، ومن الممكن أن يكون موجودًا في القائمة خلال المواجهة الثالثة في الدوري.

وأضاف: محمد مجدي أفشة يعاني من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، وسيغيب لمدة 4 أيام، ولذلك غاب عن قائمة لقاء زد، فيما يعاني أكرم توفيق من كدمة أيضا كانت وراء ابتعاده عن المباراة.

وأكمل: هناك اتجاه لدى جهاز الأهلي لخوض لقاء ودي أمام دلفي صباح يوم السبت على استاد التتش، في ظل رغبة المدير الفني الحسين عموتة في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمنافسات القادمة.

وأشار إلى أن الفريق يحصل على اجازة يوم الاحد، ويستأنف تدريباته يوم الاثنين.