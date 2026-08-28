فوضى وحرائق في القدس.. حريديم يقتحمون موقع القطار الخفيف ويشعلون النار

شهدت مدينة القدس، مساء الخميس، احتجاجات واسعة شارك فيها مئات من اليهود الحريديم، اعتراضًا على أعمال إنشاء «الخط الأخضر» للقطار الخفيف في العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين أقدموا على تخريب السياج المحيط بموقع الإنشاء في شارع بار إيلان، وحاول بعضهم اقتحام الموقع، فيما أضرم آخرون النار في منشآت ومواد بالقرب من منطقة العمل.

وتدخلت قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود لتفريق المتظاهرين، مستخدمة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما أعلنت الشرطة توقيف شخصين، أحدهما للاشتباه في إضرام النار عمدًا، والآخر على خلفية إلقاء الحجارة باتجاه عناصر الشرطة.

وبحسب التقارير، تسببت الاحتجاجات وأعمال التخريب المتكررة في أضرار قُدّرت بنحو نصف مليار شيكل لمشروع الخط الأخضر، الذي يربط بين حي جيلو وجبل المشارف. وكان من المقرر الانتهاء من المشروع نهاية عام 2025، إلا أن التأخيرات، ومن بينها الحرب واحتجاجات بعض الجماعات الحريدية، أدت إلى تأجيل موعد تشغيله إلى نهاية عام 2027.

وتعارض جماعات حريدية متشددة المشروع بحجة تأثيره على طبيعة الأحياء التي يقطنها اليهود المتدينون، خصوصًا أن مسار القطار يمر عبر مناطق حريدية. وفي المقابل، يؤيد بعض سكان هذه الأحياء المشروع، باعتباره وسيلة من شأنها تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة السكان.

وتأتي الاحتجاجات الأخيرة في ظل تصاعد التوتر بين الجماعات الحريدية المتشددة والسلطات الإسرائيلية بشأن أعمال إنشاء خط القطار، بعدما شهدت مواقع المشروع خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث تخريب واشتباكات وتعطيل لأعمال البناء.