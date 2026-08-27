أغلقت باب مكتبها في وجهه.. تعليم الجيزة تحقق بواقعة تعنت مديرة مدرسة مع ولي أمر بحدائق أكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لولي أمر يشكو فيه من تعرضه للتعنت من قِبل إدارة إحدى المدارس التابعة لمنطقة حدائق أكتوبر، عقب إغلاق مديرة المدرسة باب مكتبها في وجهه، رغم استكماله جميع الأوراق والإجراءات الرسمية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ردا على هذه الواقعة، أنه جار فحص الفيديو للوقوف على حقيقة الواقعة والتحقق من تفاصيلها.

وأوضح المصدر أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوز بحق ولي الأمر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب في ذلك فورًا، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالتربية والتعليم.