افتتاح معرض «أهلًا مدارس» الأسبوع المقبل على كورنيش نيل المنيا بالتعاون مع مستقبل وطن

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح معرض «أهلًا مدارس» الأسبوع المقبل بمدينة المنيا، وذلك باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض، والاطمئنان على توافر مختلف المستلزمات التي يحتاجها الطلاب والأسر، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وحزب مستقبل وطن وبالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج المعرض بالصورة التي تحقق أهدافه، مع توفير المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي وغيرها من احتياجات الطلاب، بأسعار تنافسية ومخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووجّه اللواء كدواني بإقامة معرض آخر بمنطقة سكة تلة غرب مدينة المنيا، إلى جانب المعرض الرئيسي، بما يتيح توفير المستلزمات المدرسية وسلع ومنتجات غذائية متنوعة لأكبر عدد من المواطنين، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بإقامة معارض اهلاً مدارس على مستوى جميع المراكز، مؤكدًا ضرورة توفير المنتجات بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع المتابعة المستمرة للأسعار والتزام العارضين بالأسعار المعلنة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، حرص الحزب على التعاون والتنسيق مع محافظة المنيا للمساهمة في توفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى العمل على توفير تشكيلة متنوعة من المستلزمات التي تلبي احتياجات الطلاب والأسر.

كما ناقش الاجتماع الاستعداد لتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن جهود المحافظة للتوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

المستلزمات المدرسية

وشدد محافظ المنيا على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا للأسر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، والدكتور وليد عبد القوي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.