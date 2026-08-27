قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح معرض «أهلًا مدارس» الأسبوع المقبل على كورنيش نيل المنيا بالتعاون مع مستقبل وطن

محافظ المنيا يبحث الاستعداد لافتتاح معرض اهلا مدارس
محافظ المنيا يبحث الاستعداد لافتتاح معرض اهلا مدارس
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح معرض «أهلًا مدارس» الأسبوع المقبل بمدينة المنيا، وذلك باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض، والاطمئنان على توافر مختلف المستلزمات التي يحتاجها الطلاب والأسر، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وحزب مستقبل وطن وبالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج المعرض بالصورة التي تحقق أهدافه، مع توفير المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي وغيرها من احتياجات الطلاب، بأسعار تنافسية ومخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووجّه اللواء كدواني بإقامة معرض آخر بمنطقة سكة تلة غرب مدينة المنيا، إلى جانب المعرض الرئيسي، بما يتيح توفير المستلزمات المدرسية وسلع ومنتجات غذائية متنوعة لأكبر عدد من المواطنين، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بإقامة معارض اهلاً مدارس على مستوى جميع المراكز، مؤكدًا ضرورة توفير المنتجات بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع المتابعة المستمرة للأسعار والتزام العارضين بالأسعار المعلنة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، حرص الحزب على التعاون والتنسيق مع محافظة المنيا للمساهمة في توفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى العمل على توفير تشكيلة متنوعة من المستلزمات التي تلبي احتياجات الطلاب والأسر.

كما ناقش الاجتماع الاستعداد لتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن جهود المحافظة للتوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

المستلزمات المدرسية 

وشدد محافظ المنيا على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا للأسر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، والدكتور وليد عبد القوي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

محافظ المنيا معرض اهلا مدارس مستلزمات مدرسية اسعار مخفضة منافذ ومعارض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

أرشيفية

أصحاب المعاشات على موعد مع مفاجآت جديدة.. تعويضات للمتضررين وحسم موعد الصرف

التعاون المصري الصينى

أستاذ علوم سياسية: التعاون الاقتصادي والقضايا الدولية على مائدة القمة المصرية الصينية

ترامب

هشام حمدان: ترامب يسعى لإنهاء النزاع مع إيران وليس تسويات مؤقتة

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد