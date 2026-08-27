محافظ المنيا يلتقي نائب وزير الصحة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، لبحث مستجدات العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على نتائج أعمال المرور والمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية.

وثمّن المحافظ جهود الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في دعم وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو قنديل عن تقديره لجهود اللواء عماد كدواني في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وحرصه على متابعة منظومة العمل وتذليل التحديات، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل، عقد الدكتور عمرو قنديل اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، لمناقشة نتائج أعمال المرور والمتابعة الميدانية، واستعراض مستوى الأداء وجودة الخدمات الصحية، ومراجعة الملاحظات التي تم رصدها، مع التأكيد على سرعة تلافي أي أوجه قصور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع قيادات مديرية الصحة، والفرق الإشرافية الوزارية، ومديرو الإدارات الفنية والإدارية، ومديرو المستشفيات والإدارات الصحية، والفرق الوقائية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أشاد نائب وزير الصحة بمستوى الأداء والجهود المبذولة من الفرق التي شملتها أعمال المرور والمتابعة.

ووجّه بمنح مكافأة تعادل أجر أسبوعين لعدد من الفرق والعاملين، تقديرًا لتميزهم في أداء مهامهم، وشملت مدير مستشفى حميات المنيا، ونوبتجية تمريض المبتسرين بالمستشفى، ورئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة «NICU»، وفريق ترصد الحميات بالمنيا، ومسئول الفيروسات الكبدية بالمديرية، وفريق المعامل المركزية، وفريق صحة البيئة، وفريق السلامة والصحة المهنية، وفريق الرصد البيئي بالمديرية، إلى جانب مدير إدارة التدريب، وناظرة مدرسة التمريض التي تم المرور عليها، ولجنة الاختبارات.

وشدد نائب وزير الصحة على ضرورة التعامل بحسم مع أي أوجه قصور، ومحاسبة المقصرين، وتطبيق الإجراءات القانونية والجزاءات المقررة دون تهاون، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية واستمرار تقديم خدمات صحية لائقة وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أهمية مواصلة المرور الميداني والمتابعة المستمرة، وتعزيز كفاءة الأداء بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.