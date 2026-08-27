تحرير 298 محضراً في حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، ومتابعة السلع المعروضة للتأكد من جودتها وصلاحيتها ومدى توافرها.

ونفذت مديرية التموين بالمنيا حملات رقابية مكثفة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، أسفرت عن تحرير 298 مخالفة ومحضرًا، وضبط كميات من السلع المدعمة والمجهولة المصدر.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات شملت عدة مجالات، في مقدمتها مواجهة التلاعب بالسلع المدعمة، حيث تم ضبط 259 زجاجة زيت تمويني قبل تداولها وبيعها بالسوق السوداء، وذلك في إطار جهود المديرية للحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 213 مخالفة، شملت 72 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و37 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخالفات لعدم وجود ميزان بالمخبز، و22 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و48 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و24 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و4 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق والمنشآت التجارية، تم تحرير 81 محضرًا، تضمنت 11 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات بلغت طنًا من الدقيق الأبيض الحر، و4600 زجاجة عصير، و750 كجم أرز، و500 كجم مكرونة، و240 كجم أرز، و2040 زجاجة خل طعام، إلى جانب كميات من مصنعات اللحوم.

كما تم تحرير محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة كمية من مصنعات اللحوم، إلى جانب تحرير 36 محضرًا لإدارة منشآت دون ترخيص، ومحضرين للذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، و19 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 3 محاضر، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.