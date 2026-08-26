إصابة عامل بكسور أثناء محاولته القفز على منزل جاره لسرقته بالمنيا

أصيب عامل بكدمات وكسور، بعدما سقط من أعلى سطح منزل مكون من 3 طوابق بمدينة المنيا، خلال محاولته القفز إلى منزل جاره، في واقعة اتُهم خلالها بالشروع في سرقة المنزل.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنيا، بتلقيه بلاغًا من عامل، يبلغ من العمر 46 عامًا، مقيم بمدينة المنيا ، يفيد بضبط شخص أعلى سطح منزله، بعد أن شاهده أثناء محاولة الانتقال من سطح منزل مجاور إلى سطح منزله.

وبانتقال قوة أمنية ، تبين أن الشخص المضبوط، يبلغ من العمر 31 عامًا، عاطل ومقيم بذات المنطقة، حاول القفز من أعلى سطح منزله المكون من 3 طوابق إلى سطح منزل جاره، إلا أنه سقط أثناء المحاولة، ما أسفر عن إصابته.

وبسؤال صاحب المنزل، أيد ما أسفر عنه الفحص، واتهم جاره بالشروع في سرقة منزله، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم نقل المتهم إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وتلقي الرعاية اللازمة، حيث تبين إصابته بكدمات وكسور، وتم التحفظ عليه تحت حراسة الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.