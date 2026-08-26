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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
رشا عوني

تعاني الكثير من السيدات من متلازمة تكييس المبايض التي تؤثر على الحمل أحياناً، وتسبب تغييرات هرمونية عديدة بالجسم مع ظهور بعض العلامات التي تشير إلى وجود أعراض تكيس المبايض، ويمكن أن تصاب بها العزباء وليس المتزوجات فقط، وتختلف حدتها حسب الحالة وتأثيرها على الجسم .

فما هي تكيسات المبايض وعلاجها؟ وما هي أسباب تكيس المبايض؟ وما هي أعراض تكيس المبايض الخفيف والشديد؟ وكيف يتم تشخيص تكيس المبايض؟

تكيسات المبايض: الأعراض وأحدث طرق العلاج | علاجك الطبية

أعراض تكييس المبايض

كيف أعرف أني أعاني من تكيس المبايض؟

يؤثر تكيس المبايض على التوازن الهرموني لدى النساء، وتظهر من خلال مجموعة من العلامات الجسدية والهرمونية. تختلف الأعراض من امرأة لأخرى، وتتراوح بين أعراض خفيفة وأخرى أكثر شدة حسب المرحلة المرضية:


- اضطرابات في الدورة الشهرية

- زيادة خفيفة في الوزن
- ظهور شعر زائد خفيف

حب الشباب الخفيف والمتكرر

تساقط الشعر بشكل ملحوظ

اشتهاء السكريات والكربوهيدرات بكثرة

تقلبات مزاجية مفاجئة

-اسمرار الجلد في بعض المناطق

-ألم متقطع في الحوض

-قد تشعر بألم خفيف أو حاد في منطقة أسفل السرة باتجاه جانب واحد
-الشعور بامتلاء أو ضغط أو ثقل في بطنك
الانتفاخ


وفي حالة الشعور بهذه الأعراض، يتطلب الأمر كشف طبي عاجل: 

ألم شديد ومفاجئ في البطن أو الحوض.
ألم مصحوب بالحمى أو القيء.
مؤشرات الصدمة: وتشمل برودة الجلد ورطوبته، وسرعة التنفس، بالإضافة إلى الدوخة أو الضعف.

أنواع تكيسات المبايض: أعراضها وتأثيرها على الحمل - رادينا للصحة

أعراض تكيس المبايض للمتزوجة

يمكن أن يؤثر تكيس المبايض على النساء بشكل عام سواء كُن متزوجات أم لا، ونجد أن اعراض تكيس المبايض عند المتزوجات لا تختلف عن أعراض تكيس المبايض عند العزباء، ولكن ما يميز أعراض تكيس المبايض للمتزوجات هو ضعف فرص الحمل والإنجاب. 

ما لون دم تكيس المبايض؟


يختلف لون دم تكيس المبايض عن دم الدورة الشهرية، غالبًا ما يكون لون دم تكيس المبايض بني داكن أو أسود، نتيجة تأكسد الدم وبقائه في الرحم لفترة. وقد يكون أحيانًا أحمر غامق مع تكتلات صغيرة، نتيجة اضطراب التبويض وعدم انتظام الدورة.

هل تكيس المبايض يسبب انتفاخ البطن؟

نعم قد يسبب انتفاخ البطن لدى بعض النساء، بسبب اضطراب الهرمونات مما يؤثر على عملية الهضم ويسبب احتباس السوائل والغازات، وقد تضغط الأكياس الكبيرة على الأمعاء أو المثانة وتسبب شعورًا بالامتلاء والانتفاخ، كما أن بطء الهضم والإمساك شائعين مع اضطرابات التبويض.

متلازمة تكيس المبايض | ماهو تكييس المبايض | عملية تكييس المبايض

حالة الدورة الشهرية مع تكيس المبايض

عدم انتظام الدورة من أكثر اعراض تكيس المبايض شيوعًا،و قد تلاحظ المرأة أن الدورة تتأخر كثيرًا، أو تأتي على فترات متباعدة، أو تغيب لعدة أشهر.

قد تظهر المشكلة بهذه الصور:

  • دورة تأتي كل أكثر من 35 يومًا.
  • أقل من 8 دورات في السنة.
  • غياب الدورة لأكثر من 3 أشهر.
  • نزيف غير منتظم.
  • صعوبة توقع موعد الدورة.

هل يحدث حمل مع تكيس المبايض؟


على الرغم من أن متلازمة تكيس المبايض قد تؤثر في عملية التبويض، إلا أنّها لا تُعيق الحمل بشكلٍ مُطلق، فمع العلاج المُناسب، تتمكن العديد من السيدات المصابات بِهذه المتلازمة من الحمل وإنجاب أطفال أصحاء.

تُعدّ فرص الحمل مع متلازمة تكيس المبايض أعلى لدى السيدات الأصغر سنًا، خاصةً قبل سنّ 35 عامًا.

الحل الامثل لعلاج تكيس المبيض بطريقه نهائيه وفعاله جدا مع د خالد العطيفي #طبيبك _اليوم - YouTube

هل تكيس المبايض يمنع الحمل؟ 


لا ، فيمكن حدوث الحمل مع وجود تكيس في المبايض، خاصة إذا كانت الحالة خفيفة أو تم التحكم فيها بالعلاج ونمط الحياة الصحي، ويحدث الحمل الطبيعي لدى بعض النساء، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى تنشيط التبويض تحت إشراف الطبيب. 

أسباب تكيسات المبايض

يزداد احتمال الإصابة بتكيسات المبيض في الحالات التالية:

  • المشكلات الهرمونية. تشمل هذه المشكلات أدوية الخصوبة التي تساعد على التبويض، مثل الكلوميفين أو الليتروزول (Femara).
  • الحمل. يظل الجريب الذي تكوَّن أثناء التبويض موجودًا أحيانًا في المِبيَض خلال فترة الحمل. وقد يزداد حجمه في بعض الحالات.
  • انتباذ بطانة الرحم. يمكن أن تلتصق بعض الأنسجة بالمبيض وتكوِّن كيسًا.
  • العدوى الشديدة في الحوض. في حال انتشار العدوى ووصولها إلى الـمبيضين، يمكن أن تُسبب تكوُّن التكيسات.
  • تكيسات المبيض السابقة. إذا كان تكوَّن لديكِ كيس على المبيض من قبل، فسيزداد احتمال تكوُّن المزيد من الأكياس.
متلازمة تكيس المبايض (PCOS) | الأعراض والتشخيص والتخطيط للحمل

طرق علاج تكيس المبايض

قد تختفي تكيسات المبيض خلال عدة أشهر لدى معظم الحالات دون الحاجة إلى العلاج، ويعتمد علاج تكيس المبايض على شدة الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بتكيس المبايض، وتتضمن طرق علاج تكيس المبايض مايلي: 

 

علاج تكيس المبايض بتغيير نمط الحياة

 يعد تغير نمط الحياة أحد الطرق التي تساعد في التخلص من تكيسات المبايض وعلاجها وذلك في الحالات البسيطة، وتتضمن طرق علاج تكيس المبايض بتغيير نمط الحياة ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي متكامل ويحتوي على كميات معتدلة من السكريات والكربوهيدرات.

ممارسة التمارين الرياضية باستمرار؛ لتنظيم مستويات الهرمونات وتحسين الأعراض.

اتباع حمية غذائية تساعد على فقدان الوزن.

الابتعاد عن الضغط والتوتر.

متلازمة تكيس المبايض | ماهو تكييس المبايض | عملية تكييس المبايض

علاج تكيس المبايض بالأدوية

تختلف الأدوية المناسبة لتخفيف اعراض تكيسات المبايض وعلاجها وفقًا لحالة النساء فنجد أن علاج تكيس المبايض للمتزوجة بالادوية يختلف عن علاج تكيس المبايض عند العزباء، ويهدف علاج تكيس المبايض بالأدوية إلى تنظيم مستويات الهرمونات، وتقليل الأعراض المرتبطة بالاضطراب الهرموني، وتتضمن الأدوية التي يصفها الطبيب لعلاج تكيس المبايض ما يلي:

حبوب تنشيط المبايض.

أدوية تنظيم الدورة الشهرية.

أدوية علاج مقاومة الإنسولين في الجسم.

أدوية تساعد على تقليل نمو الشعر الزائد في الجسم.

علاج تكيس المبايض بالجراحة 

تكيسات المبايض وعلاجها بالجراحة هو الخيار الأخير، ويلجأ إليه الطبيب عندما لا تستجيب الأعراض للعلاجات الأخرى، وتتم تلك الجراحة باستخدام المنظار (جراحة تثقيب المبايض بالمنظار)، وهو إجراء جراحي دقيق يتضمن إدخال منظار صغير من خلال فتحة بسيطة في منطقة البطن، ويتيح المنظار للجراح رؤية المبيضين وإجراء تدخلات دقيقة تساعد في تشخيص تكيسات المبايض وعلاجها بشكل دقيق، ويقلل هذا الإجراء من الحاجة لإجراء فتحات جراحية كبيرة، ويقلل كذلك من الألم ووقت الشفاء.

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