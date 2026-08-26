عماد الدين حسين: تصريحات الرئيس السيسي حملت رسالة طمأنة في ظل حالة الحرب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تحمل أهمية كبيرة، في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة وتصاعد الصراعات والانفجارات في عدد من الدول.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر ليست منفصلة عن محيطها الإقليمي، إذ تتأثر بالتطورات بدرجات مختلفة، رغم تمتعها بالاستقرار والابتعاد عن حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس أن الدولة المصرية يقظة لكل ما يتعلق بأمنها القومي وأن القوات المسلحة في أتم درجات الجاهزية يمثل رسالة طمأنة مهمة للمصريين.

وأضاف أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل منطقة معرضة للانفجار في أي لحظة، حتى مع حالة الحرب المؤجلة أو المجمدة نسبيًا بين الولايات المتحدة وإيران.

التوجيهات السبعة الرئيسية التي وجهها للحكومة

وأشار إلى أن الجانب الآخر من تصريحات الرئيس يتعلق بالأوضاع الداخلية، خاصة التوجيهات السبعة الرئيسية التي وجهها للحكومة بشأن عدد من القضايا الحيوية التي تمس المواطنين، بدءًا من ضبط الأسواق ووصولًا إلى حقوق المواطنين في العقارات وفواتير الكهرباء.

