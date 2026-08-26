تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد الرسمي والحد الأدنى والكليات والمعاهد المتاحة

تتجه أنظار عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نحو تنسيق المرحلة الثالثة 2026، وسط ترقب واسع لمعرفة الحد الأدنى، وموقف طلاب الدور الثاني، وأبرز الكليات والمعاهد المتاحة للقبول بالجامعات المصرية في العام الدراسي الجديد.

وقد ارتفع البحث عن كافة التفاصيل الرسمية وخطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2026

لم يحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الموعد الرسمى لبدء تنسيق المرحلة الثالثة 2026 حتى الآن، ومن المنتظر تحديده عقب الانتهاء من إجراءات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وإعلان النتائج، إلى جانب الانتهاء من امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإتاحة بيانات الطلاب الناجحين.

ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الأيام الأولي من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلاب الدور الثانى.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى اليوم السبت 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2026

يبدأ الحد الأدنى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من 50% لجميع الشعب، وفق الأماكن الشاغرة المعلنة للمرحلة الثالثة.

وتشمل المرحلة طلاب علمى علوم وعلمى رياضة والشعبة الأدبية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى، وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال التنسيق.

طلاب لهم حق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026

تضم المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026 الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد المرحلة الثالثة.

كما يشارك فيها طلاب الثانوية العامة الناجحون فى امتحانات الدور الثانى، وذلك عقب إعلان النتائج وإتاحة بياناتهم لمكتب التنسيق.



موقف طلاب الدور الثانى من تنسيق المرحلة الثالثة

يدخل الطلاب الناجحون فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعد إعلان نتائجهم وإتاحة بياناتهم لمكتب التنسيق.

ويتمكن الطلاب بعد ذلك من تسجيل رغباتهم وفقًا للحدود الدنيا والأماكن الشاغرة التى يعلنها مكتب التنسيق.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

جاءت مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026 على النحو الآتي: خدمة اجتماعية من 54.9% للأدبي وتربية فنية تصل إلى 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.

كليات وأماكن شاغرة فى تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تختلف الكليات والمعاهد التى تتوافر بها أماكن فى تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وفقًا لشعبة الطالب ومجموعه والأماكن الشاغرة التى يحددها مكتب التنسيق.

ومن أبرز التخصصات التى ظهرت بها أماكن شاغرة:

- كليات الآداب.

- كليات التربية.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات الزراعة.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الحقوق.



- كليات العلوم.

- كليات الثروة السمكية والمصايد.

- كليات التكنولوجيا.

- كليات الحاسبات ونظم المعلومات.

- المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا.

وتظل قائمة الكليات والمعاهد المتاحة قابلة للتغيير وفقًا للأماكن الشاغرة، ولذلك يتعين على الطلاب الاعتماد على القائمة الرسمية التى يعلنها مكتب التنسيق عند بدء تسجيل الرغبات.



خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

عند فتح باب تسجيل الرغبات، يستطيع الطالب إتمام عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى ببالضغط هــنــــــــا.

- اختيار خدمة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.

- تسجيل وترتيب الرغبات وفقًا للكليات والمعاهد المتاحة.

- مراجعة الرغبات والتأكد من ترتيبها.

- حفظ الرغبات والاحتفاظ بنسخة من استمارة التسجيل.