بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تباين مؤشراتها، حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 7.53 نقطة بما نسبته 0.08% ليصل إلى مستوى 8894.37 نقطة، إذ جرى تداول نحو 327 مليون سهم عبر 25 ألفا و745 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 88.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 43.34 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى مستوى 9144.67 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 181 مليون سهم من خلال 13 ألفا و967 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 37.6 مليون دينار كويتي.

بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 18.74 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 9302.73 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 146 مليون سهم عبر 11 ألفا و778 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 51.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 92.41 نقطة بما نسبته 0.86% ليصل إلى مستوى 10866.20 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 120 مليون سهم عبر 8830 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 27.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الأنظمة" و"بترولية" و"فنادق" و"قيوين ا" و"المعامل" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "يوباك" و"سكب ك" و"وطنية د ق" و"ع عقارية" و"تجارة" الأكثر انخفاضا.