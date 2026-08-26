قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصغر المتسابقين في دولة التلاوة 2.. الرئيس السيسي يتفاعل مع إنشاد الموهوب فياض أحمد فياض
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجموعة من الكتب
وزير الري بمؤتمر الأمم المتحدة: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه
احتفالية ذكرى المولد النبوي.. أسامة الأزهري: الرحمة مفتاح الدين وتطهير القلوب من الكراهية
كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع باقتدار عن مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. و 7 توجيهات عاجلة للحكومة
بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي
بآيات من الذكر الحكيم.. بدء احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكرم 81 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات للعام الدراسى 2025/2026

تكريم أوائل الشهادات
تكريم أوائل الشهادات
محمد عبد الفتاح

وسط أجواء احتفالية وفرحة بمشاعل النور وأمل المستقبل، كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى والدمج والتربية الخاصة للعام الدراسى 2025/2026، بإجمالى 81 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من القيادات المحالين على المعاش، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وأولياء الأمور، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية .

كنز وثروة الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته

وأثناء فعاليات الاحتفال عبر المهندس عمرو لاشين عن سعادته لمشاركة أبنائه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة باعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته.

التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم

وأكد محافظ اسوان على الاهتمام المتواصل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية فى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتبار أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام .

28 مدرسة تدخل الخدمة في العام الدراسى الجديد

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم واستقرار العملية التعليمية بالقضاء على مشكلة الكثافات في الفصول حيث سيشهد العام الدراسى القادم 2027 دخول 28 مدرسة الخدمة عقب الإنتهاء من أعمال التوسعة والإحلال والتجديد والصيانة، فيما تم تسلم 73% من الكتب المدرسية المستهدف توزيعها على الطلاب.

وطالب المحافظ أبنائه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم. 

كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأكاديميات والمؤسسات الجامعية الحريصة على  تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة سواء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو الجامعة اليابانية أو الجامعة الألمانية أو الأمريكية أو غيرها.

وقد تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، فضلاً عن إهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

ترشيحاتنا

ساعات هواوي GT 6

بعد نجاح الجيل السابق.. هواوي تستعد للكشف عن وحوش اللياقة البدنية

روبوتات صينية تسبق أسرع رجل في التاريخ

ولا أغرب .. روبوتات صينية تسبق أسرع رجل في التاريخ

مواصفات هاتف OnePlus 16

بدون حواف تقريباً.. تسريبات تكشف عن شاشة OnePlus القادمة الخيالية

بالصور

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد