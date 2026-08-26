محافظ أسوان يكرم 81 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات للعام الدراسى 2025/2026

وسط أجواء احتفالية وفرحة بمشاعل النور وأمل المستقبل، كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى والدمج والتربية الخاصة للعام الدراسى 2025/2026، بإجمالى 81 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من القيادات المحالين على المعاش، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وأولياء الأمور، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية .

كنز وثروة الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته

وأثناء فعاليات الاحتفال عبر المهندس عمرو لاشين عن سعادته لمشاركة أبنائه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة باعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته.

التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم

وأكد محافظ اسوان على الاهتمام المتواصل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية فى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتبار أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام .

28 مدرسة تدخل الخدمة في العام الدراسى الجديد

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم واستقرار العملية التعليمية بالقضاء على مشكلة الكثافات في الفصول حيث سيشهد العام الدراسى القادم 2027 دخول 28 مدرسة الخدمة عقب الإنتهاء من أعمال التوسعة والإحلال والتجديد والصيانة، فيما تم تسلم 73% من الكتب المدرسية المستهدف توزيعها على الطلاب.

وطالب المحافظ أبنائه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم.

كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأكاديميات والمؤسسات الجامعية الحريصة على تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة سواء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو الجامعة اليابانية أو الجامعة الألمانية أو الأمريكية أو غيرها.

وقد تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، فضلاً عن إهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين.