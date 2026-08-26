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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بقيمة 374 مليون جنيه

وزير العمل
وزير العمل

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي 373 مليونًا و990 ألفًا و500 جنيه.

وتُصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 249 ألفًا و327 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل... وأوضح الوزير أن صرف المنحة يتم من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويبدأ مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال وزير العمل إن صرف منحة المولد النبوي الشريف يأتي ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة للعمالة غير المنتظمة، في إطار الحرص على دعم هذه الفئة والتخفيف من أعبائها، تقديرًا لدورها وإسهامها في مختلف مواقع العمل والإنتاج...وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتوسيع وتحديث قاعدة بياناتها، بما يضمن وصول أوجه الرعاية إلى المستحقين، ويعزز قدرتها على تقديم المزيد من الخدمات وأوجه الدعم لهذه الفئة.

وتشمل منظومة الرعاية صرف 6 منح دورية سنويًا في المناسبات والأعياد، إلى جانب أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والإعانات والتعويضات المقررة في حالات الحوادث، وذلك من خلال الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وزير العمل حسن رداد منحة المولد النبوي العمالة غير المنتظمة

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