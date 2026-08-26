باير ليفركوزن الألماني يحسم انتقال الفرنسي موسى ديابي لصفوفه قادماً من اتحاد جدة السعودي

حسم نادي باير ليفركوزن الألماني انتقال الجناح الفرنسي موسى ديابي قادمًا من نادي اتحاد جدة السعودي؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو اليوم الأربعاء أن قيمة الصفقة تتجاوز 25 مليون يورو ويتولى المدير الرياضي للنادي الألماني إدارة الصفقة ومن المقرر أن يخضع ديابي للفحوصات الطبية في ألمانيا قبل انتقاله إلى باير.

وأكد رومانو أن ديابي كان يريد العودة لصفوف ليفركوزن الذي سبق وأن لعب في لمدة 4 مواسم بداية من صيف العام 2019 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحل ديابي عن ليفركوزن في صيف العام 2023 لينتقل لصفوف أستون فيلا الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو؛ وفي صيف العام التالي انتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي في صفقة كلفت خزينة النادي السعودي 60 مليون يورو.