تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

يُعرف الكرياتين على نطاق واسع كمكمل غذائي يستخدمه الرياضيون لتحسين الأداء البدني وزيادة القوة، لكن الاهتمام به لم يعد مقتصرًا على العضلات فقط، إذ تشير أبحاث إلى أن له دورًا محتملًا في دعم بعض وظائف الدماغ، ومنها الذاكرة.

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة؟

يخزن الجسم الكرياتين بصورة أساسية في العضلات، حيث يساعد في إنتاج الطاقة اللازمة للجهد البدني القصير وعالي الشدة. ولهذا السبب يمكن أن يساعد تناول مكملات الكرياتين، إلى جانب تمارين المقاومة، في تحسين القدرة على أداء التمارين وزيادة القوة والكتلة العضلية مع مرور الوقت.

وتظهر الفائدة بشكل أوضح عند ممارسة تمارين مثل رفع الأوزان والتمارين التي تتطلب دفعات قصيرة من المجهود.

هل الكرياتين يحسن الذاكرة؟

تشير بعض الدراسات إلى أن الكرياتين قد يكون له تأثير إيجابي على بعض جوانب الأداء العقلي، خصوصًا الذاكرة، وربما يكون التأثير أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يحصلون على كميات منخفضة من الكرياتين في نظامهم الغذائي.

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة

ويحتاج الدماغ، مثل العضلات، إلى الطاقة للقيام بوظائفه المختلفة. ويشارك نظام الكرياتين في توفير الطاقة للخلايا، لذلك يبحث العلماء في إمكانية الاستفادة منه لدعم الوظائف المعرفية.

لكن النتائج البحثية ليست متطابقة، ولا يمكن القول حاليًا إن الكرياتين مكمل لتحسين الذاكرة لدى جميع الأشخاص.

هل تأثيره على الذاكرة أقوى لدى بعض الأشخاص؟

قد تظهر الفائدة المعرفية بصورة أكبر في بعض الفئات مقارنة بغيرها، مثل الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو يحصلون على كميات أقل من الكرياتين من الطعام.

كما تبحث الدراسات في تأثيره على الأداء العقلي أثناء فترات قلة النوم أو الإجهاد الذهني، لكن هذه الاستخدامات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل التوصية بالكرياتين كعلاج أو وسيلة وقائية لمشكلات الذاكرة.

هل الكرياتين آمن؟

يُعد كرياتين مونوهيدرات من أكثر أنواع الكرياتين دراسة، ويُستخدم على نطاق واسع عند البالغين الأصحاء. وقد تحدث زيادة بسيطة في وزن الجسم لدى بعض الأشخاص بسبب زيادة احتباس الماء داخل العضلات.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو لديهم حالة صحية مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات.