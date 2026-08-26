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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة.

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة:

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض فاخر (منخول)

1 كوب عصير برتقال طازج

1 كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي (أو خليط من الزيت والسمن)

3 حبات بيض (بدرجة حرارة الغرفة)

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح صغيرة

خطوات التحضير

تجهيز الفرن والقالب:

سخني الفرن على درجة حرارة 180.

ادهني قالب الكيك بقليل من السمن أو الزيت ورشيه بالدقيق.

خلط المكونات السائلة:

في الخلاط الكهربائي، اضربي البيض مع السكر، الفانيليا، وبشر البرتقال جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون وله قوام كريمي.

إضافة الزيت والعصير:

أضيفي الزيت وعصير البرتقال إلى الخلاط واستمري في الخفق لمدة دقيقة حتى تتجانس المكونات.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح.

دمج المكونات:

صبي الخليط السائل تدريجياً فوق الدقيق، واخلطي بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماماً وتحصلي على قوام ناعم وبدون تكتلات.

الخبز:

صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن على الرف الأوسط لمدة 35 إلى 42 دقيقة (تجنبي فتح الفرن قبل مرور 30 دقيقة).

الاختبار والتبريد:

اختبري نضج الكيك بوعود خشبي في المنتصف؛ إذا خرج نظيفاً تكون جاهزة. اتركيها تبرد تماماً قبل التقطيع والتقديم.

سر النجاح: لضمان ارتفاع الكيك وهشاشته، احرصي أن تكون جميع المكونات (خاصة البيض والعصير) بدرجة حرارة الغرفة وليست باردة من الثلاجة.

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طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

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