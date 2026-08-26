بعد حسم ملف إمام عاشور.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مصطفى شوبير

أكد الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن تجديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي جاء بعد مفاوضات واضحة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللاعب كان متمسكًا بالاستمرار مع القلعة الحمراء.

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وقال أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن إمام عاشور ليس من أبناء النادي الأهلي، لكنه كان واضحًا في مفاوضاته مع الإدارة، خاصة بعدما أعلن النادي في بداية الموسم الماضي عن رغبته في تعديل عقده.

وأوضح أن موقف إمام عاشور كان واضحًا، ويتمثل في رغبته في الاستمرار مع الأهلي، مع تعديل عقده بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق، مؤكدًا أن هدف اللاعب كان البقاء.

وانتقد الإعلامي ما وصفه بالاهتمام الإعلامي المبالغ فيه بملف إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إن اللاعب أصبح «ضيفًا يوميًا» لدى بعض الإعلاميين، رغم أن الأمر لم يكن، من وجهة نظره، أزمة كبيرة.

وأشار أحمد أسامة إلى أن الحالة الأهم بالنسبة له تتمثل في مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، الذي وصفه بالموهوب والمتألق مع الفريق والمنتخب، موضحًا أن اللاعب يستطيع التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، والرحيل بنهاية الموسم دون مقابل إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وأكد أن حلم مصطفى شوبير في الاحتراف مشروع، وفي الوقت نفسه يحق للنادي الأهلي ترتيب أولوياته ورفض وضع شرط جزائي في عقده الجديد، مشددًا على أن من حق اللاعب أيضًا أن يشعر بتقدير النادي لموهبته من خلال العرض المقدم له.

وكشف أحمد أسامة عن ثقته في موافقة مصطفى شوبير على عرض الأهلي، خاصة بعد جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن تمديد عقد إمام عاشور قد يكون خطوة إيجابية في ملف تجديد باقي اللاعبين.

كما أعرب عن ثقته في تجديد عقد محمد هاني، أحد قادة الفريق، إلى جانب عودة ياسر إبراهيم إلى حالته المعنوية، مؤكدًا أن الأهلي سيقدر اللاعب بشكل جيد بعد رفضه عرضًا سعوديًا.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار عناصر الفريق، من أجل خوض الموسم الحالي دون رفاهية خسارة البطولات، والحفاظ على شخصية الأهلي المعروفة في المنافسة على جميع الألقاب.

وقال: «نكمل موسم من مواسم الأهلي اللي نعرفه.. أهلي البطولات».