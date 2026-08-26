رئيس إنبي يصعّد ضد محمود ناجي بسبب عقوبة بركات: لغتك العربية لا تسعفك

وجه أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، رسالة إلى محمود ناجي، الحكم الدولي، على خلفية أزمة العقوبة التي تعرض لها محمد بركات، مدرب الفريق، عقب تصريحاته بعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الحكم الدولي

ونشر الشريعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة انتقد خلالها اختلاف توصيف الواقعة في المستندات الخاصة بالعقوبة، متسائلًا عن سبب وصف عبارة بركات «أنتم مش فاهمين قانون» بأوصاف مختلفة في الإجراءات المتخذة ضده.

وقال رئيس إنبي: «إذا كانت لغتك العربية لا تسعفك، فكان من الأنسب استخدام اللغة الإنجليزية».

وأوضح الشريعي أن محمود ناجي وصف عبارة محمد بركات في إخطار العقوبات بـ«السلوك المشين»، بينما ورد في تقريره النهائي وصف «سلوك عنيف»، في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة المسابقات العقوبة تحت مسمى «تلفظ بعبارات بذيئة».

وانتقد الشريعي اختلاف الأوصاف المستخدمة في الواقعة، مشيرًا إلى أن وصف «العنيف» يحمل معنى مختلفًا، قائلًا: «العنيف لازم يكون في قوة يا كابتن.. يعني ضربك! ومش بإيده لأن العنف يعني قوة مفرطة».

وأضاف رئيس إنبي أنه كان يتمنى من محمود ناجي، باعتباره حكمًا دوليًا، توضيح المقصود بشكل أكثر دقة، قائلًا: «كنت أتمنى من كابتن محمود، وهو حكم دولي كبير، إذا كانت لغتك العربية لا تسعفك فكان من الأنسب استخدام اللغة الإنجليزية اللي بتستخدمها في مشاركتك الدولية، وكنا كلنا فهمنا حضرتك عايز إيه».

وأشار الشريعي إلى أن الهدف من العقوبة، من وجهة نظره، هو منع محمد بركات من تكرار الواقعة، مؤكدًا أن إدارة إنبي ولجنة المسابقات برئاسة طه عزت تعاملتا مع الأمر وفقًا لما ورد من أوصاف في المستندات.

واختتم رئيس نادي إنبي رسالته بالإشارة إلى أن العقوبة، بحسب وجهة نظره، لا ترتبط بعبارة محمد بركات «أنتم مش فاهمين قانون»، منتقدًا ما وصفه بـ«إجراءات غريبة عجيبة مريبة».

ووصف الشريعي محمد بركات في ختام رسالته بأنه «المدرب الشاب المجتهد المتعلم المختلف»، معتبرًا أن ما حدث أصبح من «الأقوال المأثورة» للمدرب.