محمد فارس يهاجم جهاد جريشة: «خصومتك مع لجنة الحكام صفيها بعيدا عن الأهلي»

وجه الإعلامي محمد فارس، رسالة قاسية إلى الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عبر قناة الأهلي، على خلفية تحليله للحالة التحكيمية الخاصة بركلة جزاء الأهلي أمام إنبي.

الأهلي

وقال فارس: «كابتن جهاد جريشة، أنت بدأتها بدري أوي من أول ما قلت إن لجنة الحكام الحالية عاملة اختبارات صعبة في القانون عشان تطلع لجنة الحكام اللي قبلها وحشة.. فلو أنت شايف إن فيه خصومة معاكم كلجنة سابقة، إزاي أنا أثق في رأيك التحكيمي؟.. لأن بعد رحيلك عن لجنة الحكام، أكيد عندك أنت كمان خصومة معاهم، وحسابات الحكام يصفوها مع بعض بعيدًا عن الأهلي».

وأضاف: «أنت في تحليل لعبة بن شرقي ما حللتش صورة إحنا شايفينها، أنت حللت صورة عايز توصلها للناس بالعافية.. لما تقول مفيش دفع لبن شرقي، فأنت بتتكلم عن حاجة غير اللي إحنا شايفينها.. لاعب إنبي مكنش بيتنافس على الكورة أصلًا، والتحامه مع بن شرقي أفقده توازنه، وده التحام غير مبرر، وده اللي شرحته لجنة الحكام بالصوت والصورة.. فكونك تقول مفيش دفع أساسًا، هنا ده مش رأي، ده توجه.. وأعتقد القصة واضحة ومفهومة لكل الناس».