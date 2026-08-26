إمام عاشور يواصل التألق مع الأهلي بأرقام مميزة

نشرت ريهام حمدي، الناقدة الرياضية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إحصائيات إمام عاشور مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق عام 2023، مستعرضة أبرز أرقامه وبطولاته مع القلعة الحمراء.

الأهلي

وخاض إمام عاشور 105 مباريات بقميص الأهلي، نجح خلالها في تسجيل 32 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 25 هدفًا لزملائه، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وتوج إمام عاشور مع الأهلي بعدة بطولات منذ انضمامه، من بينها دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري الممتاز مرتين، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس القارات للأندية، كما حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.